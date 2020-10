Conforme a los criterios de Saber más

Si bien la Federación Peruana de Fútbol ya mandó su carta a la FIFA, para observar la actuación del árbitro Julio Bascuñán en el partido con Brasil; en la Videna hoy se tienen nuevas preocupaciones para afrontar los próximos partidos de Eliminatorias ante Chile y Argentina. Faltan poco más de tres semanas para la visita a Santiago. Aunque duela, el papel de los árbitros y el VAR el último martes en el estadio Nacional es una página que se debe pasar con urgencia.

La primera preocupación tiene nombre y apellido: Edison Flores. Lo que buscará la FPF es que la FIFA intervenga y modifique la normativa que permite que los clubes de ciudades con estos protocolos más restringidos se nieguen a ceder jugadores. Eso ocurrió en la primera fecha de Eliminatorias con el DC United y el New York City.

Estos clubes no le dieron permiso a Edison Flores, Yordy Reyna (del cuadro de Washington) y a Alexander Callens (del equipo neoyorquino) por estos motivos sanitarios. En la Videna tienen la información de que FIFA intercedería para que no se repita lo de octubre. Sin embargo, aún no hay una información oficial.

-Mecanismos de defensa-

Sobre el desempeño futbolístico ya hemos tenido dos versiones oficiales que explican cuál es el tema que más inquieta en la selección nacional. Ricardo Gareca, en su conferencia de prensa post partido con Brasil, ha señalado este inconveniente defensivo de la Blanquirroja con los balones parados. Un problema de selecciones pasadas, que este equipo había superado en los últimos años y que, lamentablemente, ha vuelvo a aparecer como un talón de Aquiles en este inicio de Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

“Nos han hecho tres goles con pelota parada, es mucho. Ya lo dijo Ricardo por eso yo me animo también a opinar. Tenemos que evaluar con calma qué esta pasando”, nos declaró hace unos días Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Es un problema de concentración? ¿Un tema de orden? ¿De desempeño de roles? Todo está siendo analizado con el equipo completo del comando técnico de Gareca.

Lo que también ha molestado, y que ya se conversó, es la tarjeta roja de Carlos Zambrano. Dentro del plantel bicolor se ha llegado el consenso de no repetir errores que puedan dejar al equipo con diez jugadores.

Luis Advíncula viene de disputar dos partidos de noventa minutos por el arranque de las Eliminatorias Qatar 2022.

-Daños con laterales-

El rendimiento de los dos laterales, Luis Advíncula y Miguel Trauco, no ha sido el esperado. En el caso de Trauco se espera que recupere ritmo futbolístico en estas tres semanas y que, cuando Edison Flores vuelva, tenga más apoyo en la presión y la marca en la banda izquierda.

Lo de Advíncula tiene que ver con el problema mencionado en el inicio del texto. El hombre del Rayo Vallecano fue uno de los jugadores con más responsabilidad en esos goles con el balón parado. No descartemos que Aldo Corzo pueda alternar, sobre todo en el partido con Chile en Santiago.

-La volante convenció-

Una apuesta de Ricardo Gareca en estas nuevas Eliminatorias ha sido formar una volante con tres jugadores: Yoshimar Yotún, Pedro Aquino y Renato Tapia. Los tres consolidados, los tres titulares en sus clubes. Ese rigor en el mediocampo ha sido el aporte principal para que la selección peruana muestre solidez en sus dos primeros partidos de Eliminatorias.

“Es una volante dúctil, se comportan de manera correcta en defensa y ataque”, nos explica Oblitas. Para noviembre, se repetiría el mismo esquema tanto en Santiago con Chile como en Lima con Argentina.

Perú ha encontrado el gol con un André Carrillo inspirado. La deuda es intentar cerrar el arco un poco más en la próxima fecha doble. Ricardo Gareca ya está trabajando para hacer todas las correcciones. Pero el primer pedido, para sumar un poco de tranquilidad, es que la FIFA se ponga firme y que los clubes de la MLS cedan a sus jugadores. Podemos mejorar, pero no puede faltar nadie.

