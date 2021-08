Conforme a los criterios de Saber más

A puertas de comenzar la fecha triple por Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022, la Premier League y LaLiga se mantienen en la posición de ceder a sus jugadores. Aunque en un comienzo las restricciones inglesas no afectaban a la selección peruana, las prohibiciones españolas pondrían en un aprieto a Ricardo Gareca por el caso de Renato Tapia y Luis Abram. Esta mañana, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha pedido una reunión con el primer ministro inglés, Boris Johnson. El plan del máximo ente del fútbol mundial es primero flexibilizar a la Liga Premier y después buscar el visto bueno en España. El argumento de la protección sanitaria es lo que mantiene sólida la posición de los clubes ingleses.

Y es que la ‘blanquirroja’ no tiene ningún jugador que ha sido convocado en la Premier League, pero sí en la primera división de España. En total, dos jugadores peruanos se perderían la convocatoria de llegarse a dar el bloqueo de jugadores por parte de ambas ligas. No solamente la ‘bicolor’ es la gran afectada. Son 25 jugadores en total, entre primera y segunda división los que se perderían la triple fecha de cara al Mundial . Ello, por supuesto, sin contar a Ecuador ni Venezuela, quienes aún no publican su lista final.

En total, serían 25 jugadores sin contar a todos los seleccionados que militan en la Premier League los que se perderían las tres jornadas. Pero, ¿de qué manera Perú y sus rivales directos se verán afectados con la medida?

Roberto Firmino sería otro de los ausentes en el Brasil-Perú por Eliminatorias. (Foto: EFE).

Inglaterra y España, en contra de ceder a sus jugadores

Hace ya más de un día la Premier League había avisado que se negaría a ceder a sus jugadores a los países que se encuentran en su lista de riesgo. Así, los 10 países que compiten en Sudamérica se quedaban sin la posibilidad de contar con los futbolistas que militan en el fútbol inglés.

Un día después, los clubes del fútbol español se sumaron a la medida y se negaron también a dejar ir a sus futbolistas. De esta manera, ambas ligas emitieron comunicados en apoyo a sus clubes y sus decisiones.

“LaLiga quiere comunicar que apoyará en todos los ámbitos la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores pertenecientes a las selecciones para la convocatoria de CONMEBOL, y realizará las acciones legales pertinentes contra esta decisión que afecta a la integridad de la competición al no permitirse la disponibilidad de los jugadores”, rezó el comunicado de LaLiga en cuanto a la decisión tomada.

Pero, ¿es esto posible? Según Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, quien le envió una carta a su par de la CONMEBOL, no hay manera. Infantino, en su mensaje, le dijo a Alejandro Dominguez que “le informo que la administración de la FIFA procederá a reiterar a las respectivas asociaciones miembro y clubes afectados las bases reglamentarias a las que se encuentran sometidos, así como se les hará partícipe de las consecuencias de su posible incumplimiento”.

En resumen, la FIFA ha manifestado que los clubes no se pueden tomar la libertad de negarle la convocatoria a sus países de origen. Sin embargo, las ligas podrían afrontar las consecuencias en pos de no perder a sus jugadores en las fechas eliminatorias programadas para setiembre y octubre.

La triple fecha eliminatoria de Sudamérica sin muchas de sus principales estrellas

Perú se enfrentará en esta triple fecha ante Uruguay, Venezuela y Brasil. Aunque desde un principio cualquier rival es complicado, y mucho más en estas Eliminatorias donde el nivel parece estar más parejo que antes, cualquier país sin sus estrellas pierde jerarquía y poder en el campo.

Así, de darse las prohibiciones, Perú sufriría bajas, pero sus rivales también. Y la ‘blanquirroja’ no se caracteriza por tener un alto nivel de jugadores en Europa, sino más bien en otros continentes donde también brillan en sus ligas. ¿Cómo se verán afectados Perú y sus rivales en la fecha triple?

Perú, uno de los menos perjudicados tras los bloqueos

Ya se ha mencionado que la selección peruana no tiene ningún futbolista convocado que juegue en la Premier League. Sin embargo, LaLiga sí es una liga donde hay peruanos convocados: Renato Tapia y Luis Abram. El mediocampista del Celta de Vigo se vería afectado con el bloqueo de la liga española. Así, Ricardo Gareca sufriría una gran baja de cara a disputar el juego en el mediocampo principalmente ante Uruguay y Brasil, dos equipos con volantes en las principales ligas del mundo.

La ausencia de Renato Tapia en sí es un problema debido a la importancia de su labor dentro del equipo: recuperar balones y ser una de las salidas de Perú de cara al ataque. Con el caso de Luis Abram, el reciente fichaje del Granada, Ricardo Gareca ha probado ya equipos sin el central peruano. En la última Copa América, el DT argentino probó tanto a Abram, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Araujo y Ánderson Santamaría.

Así, previendo alguna posible ausencia y en busca de la defensa que mejor le rindiese, Ricardo Gareca tiene ya los rendimientos de los otros centrales de la ‘blanquirroja’. De mantenerse estos bloqueos, Perú solo perdería a dos jugadores en esta fecha triple, ya que la mayor base de los seleccionados no se haya principalmente en Europa.

Y a este inconveniente podemos sumar el pedido del club Saint Etienne de Francia, de no ceder por las tres fechas FIFA (piden solo dos) a Miguel Trauco. Desde la FPF aseguran que este pedido tampoco procederá. Lo último, que sí afectaría por el caso de Gianluca Lapadula, es que la Liga italiana se uniría al bloqueo de Inglaterra y España.

La Serie A se suma a la Premier y La Liga. Apoya la decisión de no enviar jugadores a las selecciones si tienen que hacer aislamiento al regreso — Andres Agulla (@aagulla_espn) August 25, 2021

Brasil, el mayor perjudicado en esta fecha triple

Con el bloqueo de la Premier League, la ‘canarinha’ perdía a 9 jugadores. Ahora, tras la adición de la liga española, se suman dos más: Eder Militao y Casemiro. Así, son 11 jugadores, el total de un equipo titular de fútbol los que podrían quedarse fuera de disputar las eliminatorias con su país en setiembre.

Ante la ausencia de Renato Tapia en Perú, está la de Casemiro en Brasil. Y es que el recuperador del Real Madrid es una de las piezas más importantes en el equipo pentacampeón de cara a conseguir las pelotas y generar el juego para Brasil.

¿Sin 11 jugadores Brasil es menos peligroso? Sí y no. Aún con Neymar, Marquinhos y Dani Alves, Brasil no deja de ser candidato a sumar de a 9 tras estas 3 fechas. Pero el equipo brasileño no contaría con dos de sus arqueros, Thiago Silva, Fabinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesús y Richarlison. Unas bajas que, si se dan, mermarían en el equipo brasileño en cuanto a su volumen ofensivo y capacidad de juego.

Eder Militao también tendrá inconvenientes para participar de la fecha triple de Eliminatorias. (Foto: Reuters).

Uruguay, sin mediocampo y delantera

Uruguay no presentó su mejor imagen en la última Copa América tras irse eliminado por Colombia en los cuartos de final. Y todo ello, con la totalidad de sus jugadores en la cancha. Con el bloqueo de la Premier League, Uruguay perdería a Lucas Torreira, quien juega para el Arsenal, pero está muy cerca de fichar por la Fiorentina, según la prensa italiana; y también perdería a Edinson Cavani.

Ahora, con la suma de LaLiga, serían 6 jugadores los que no podrían vestirse de celeste: José María Giménez, Ronald Araujo, Mauro Arrambari, Federico Valverde, Maxi Gómez y Luis Suárez. Así, Uruguay se quedaría sin sus principales elementos en el medio campo, como son Federico Valverde y Maxi Gómez y sin su delantera principal: Luis Suárez y Edinson Cavani.

Luis Suárez sería otra baja sensible en la selección de Uruguay. | Foto: AFP

Venezuela, la gran incógnita

La selección de Venezuela no cuenta con un técnico principal tras la salida de José Peseiro. Como reemplazo del técnico portugués ha asumido de manera interina el entrenador Leonardo Gonzáles. Y dentro de este cambio de mando, Venezuela hizo una pre-lista de 50 convocados de cara a las eliminatorias, pero aún no se confirma la lista oficial.

Aun así, entre los futbolistas convocados que juegan en el exterior se encuentran Alexander González, del Málaga; Roberto Rosales del Cultural y Deportiva Leonesa; Darwin Machís del Granada; y Yangel Herrera del Manchester City. En total serían 4 futbolistas venezolanos que se podrían perder la fecha triple y posiblemente el partido ante Perú.

