¡Pura emoción! Hernán Lupu fue convocado por Mano Menezes para el último amistoso del año de la selección peruana frente a Panamá.

El mediocampista de 22 años que milita en Alianza Atlético recibió la noticia acompañado de su pareja y pequeño hijo.

“No sé cuántas veces estuve en la misma situación, sentada en un mueble, en el piso en donde sea esperando tu nombre y nunca, pero nunca perdí la fe. Estamos orgullosos de ti, te amo”, publicó Raquel Fernández.

Durante la temporada 2026 de la Liga 1 disputó 34 encuentros, acumuló 2.447 minutos y registró cuatro goles y dos asistencias.