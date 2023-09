En los últimos cuatro resultados en Lima ante Brasil por Eliminatorias, Perú no obtuvo victoria alguna. Solo lo venció en la Copa América 2016 y en un amistoso en el 2019. Ahora, con varias bajas, el panorama es complicado, pero no imposible para la ilusión blanquirroja.

PARTIDO SEDE RESULTADO COMPETENCIA Perú vs. Brasil Lima 2-4 Eliminatorias Mundial Qatar 2022 Perú vs. Brasil Lima 0-2 Eliminatorias Mundial Rusia 2018 Perú vs. Brasil Lima 1-1 Eliminatorias Mundial Sudáfrica 2010 Perú vs. Brasil Lima 1-1 Eliminatorias Mundial Alemania 2006

Con todos estos antecedentes, El Comercio buscó la opinión de diferentes periodistas brasileños para que nos respondan estás interrogantes.

1: ¿Cómo analizan el debut de Brasil de Diniz? ¿Da para ilusionarse?

2: ¿Qué saben y piensan en Brasil del Perú de Juan Reynoso?

3: ¿Paolo Guerrero, con 39 años, es un delantero que debe tener en cuenta la defensa brasileña? ¿Su jerarquía podría hacer que Diniz tome precauciones?

4: ¿Por qué Neymar no es tan idolatrado como Ronaldinho, por ejemplo, si es el goleador histórico de Brasil?

5: ¿Neymar puede considerarse ídolo en Brasil?

Thiago Lima - Globoesporte

1.- Por acá la opinión pública quedó satisfecha con el debut de Diniz. Mucho tiempo con el balón, muchas situaciones para romper a la defensa, muchos goles y casi sin problema en la defensa. Ya da para ilusionarse, pero hay que tener en cuenta que la Bolivia estuve lejos de ser un rival a la altura. La prensa todavía desea ver si podrá jugar de la misma forma ante rivales de más jerarquía.

2.- Sabemos que Perú será un rival más duro que fue Bolivia. Por calidad técnica de sus jugadores y también por jugar de local, con su hinchada. Reynoso reemplazó a Gareca hace un año y mantuvo la estructura del equipo, pero con el regreso de Paolo Guerrero han jugado bien y fue mejor que Paraguay, merecían ganar en la primera fecha.

3.- Sin duda hay que tener en cuenta. A pesar de él no ser más el mismo goleador a los 39 años, hay que tener cuidado por ser un goleador. Pero no creo que Diniz va a cambiar su forma de jugar. Acabo de recordar el debut de Diniz con Fluminense en la Copa Libertadores ante Sporting Cristal, cuando jugó con coraje para atacar. Pienso que intentará hacer lo mismo el martes.

4.- Quizás porque Neymar no llegó a ser todo que la gente esperaba cuando surgió cómo un gran crack en el Santos. Todos los brasileños esperaban que Neymar un día sería lo mejor jugador del mundo, cómo fue Ronaldinho, porque tendría potencial para esto. Hace algún tiempo las personas no creen más ser posible. La decisión de salir de la Europa y jugar en Arabia Saudita también fue muy criticado en Brasil. Pero él nunca dejó de ser idolatrado por acá.

5.- Sí, es ídolo. Sin duda.

Leonardo Bertozzi - ESPN Brasil

1.- En Brasil hay mucha desconfianza por los 20 años sin ganar un Mundial, serán 24 si no gana el 2026 (como entre 1970-1994). Los últimos Mundiales se perdieron contra el primer europeo más difícil, así que hay un cierto temor que pase de nuevo, aunque se hagan buenas eliminatorias. Diniz propone un estilo de futbol que al fan de futbol gusta, creativo y agresivo. Pero en este momento es solo una etapa hasta que este libre Ancelotti, el elegido de la CBF, que cree sea necesario un entrenador ya ganador en la elite del futbol.

2.- De este nuevo Perú se sabe todavía poco, aunque se respete mucho lo que hizo en los últimos ciclos con Gareca. El gran referente para los brasileños sigue siendo Paolo Guerrero, por su historia aquí.

3.- A Guerrero se intentará hacer que no le llegue el balón, y para eso Brasil va a intentar retenerlo en el ataque, presionar alto, no conceder cancha.

4.- Ronaldinho, antes de todo, ganó un Mundial a los 22 años. El fan brasileño es acostumbrado a ganar y ve de otra manera a los ganadores. De Neymar todavía se espera eso.

5.- Es un ídolo para muchos, sí, pero no es una unanimidad. Se ve muy inmaduro a Neymar, aunque tenga 31 años y fue una decepción que haya elegido jugar en Francia y ahora en Arabia Saudí, fuera de las grandes ligas.

Raisa Simplicio - Goal.com

1.- De verdad que el debut de Brasil con Diniz da mucha ilusión en la hinchada, porque vimos algunas cosas interesantes que son de su trabajo, como algunas jugadas bien trabajadas, jugadores siempre cercanos y siempre tiene a alguien en las bandas. Son cosas que son parte del trabajo de Diniz y que vimos siempre aquí en Brasil con sus equipos como el Fluminense, Sao Paulo y Paranaense. Diniz es capaz de poner su trabajo a cualquier nivel como hoy en el nivel más alto que es la selección brasileña, por eso, nos trae mucha ilusión, porque la filosofía que tiene Diniz es la del juego bonito que se perdió en Brasil por un tiempo. El equipo se va para adelante a jugar y con muchos jugadores en la zona de ataque, a pesar de que Bolivia es un rival débil y frágil, lo que ilusiona a la gente es ver un Brasil jugando con algunas ideas de Diniz.

2.- Aquí lo que se piensa de la selección de la selección peruana es que va a ser un adversario más complicado a diferencia de Bolivia. Es una selección que va a pelear por estar en el próximo Mundial, en su estadio, con su gente, ya que es un rival fuerte. A eso súmale, la hinchada que tiene y la fuerza que hace es increíble. En los últimos años ha sido un adversario duro para Brasil, no va a ser diferente esta vez. Apenas es el segundo partido que Brasil se está adaptando a lo que quiere Diniz y Perú le traerá dificultades defensivas a la selección brasileña, lo que no pasó con Bolivia, a pesar de que nos hicieron un gol. Pero eso es un tema del trabajo de Diniz de como su filosofía es de jugar hacia adelante, que quiere siempre salir jugando desde los pies del portero. A veces sufre algunos goles y si tengo que decir algo del trabajo de Fernando es que en lo defensivo no es tan bueno como el ofensivo y va a ser un desafío enfrentar a un equipo que sin duda va a pelear y atacará a Brasil.

3.- Paolo Guerrero ha demostrado que está en buen nivel. Jugó contra Sao Paulo por LDU e hizo un buen partido demostrando que está en un buen nivel, independientemente de su edad. Diniz sabe muy bien que es eso porque en Fluminense tiene jugadores con esa edad, que está jugando mucho como el arquero Fábio, Felipe Melo, que incluso Fluminense le acaba de renovar su contrato por el gran nivel que viene demostrando. Diniz conoce muy bien a Paolo, ya que es un jugador que le va a traer preocupaciones sin lugar a duda.

4.- Es una muy buena pregunta pero hay dos mundos distintos en relación con Neymar. Ayer en Belén, Neymar fue el más ovacionado por la hinchada. Estuvieron miles de personas en el hotel que querían verlo y saludarlo. Asimismo, en el estadio fue ovacionado, ya que tiene mucho cariño de la gente, es decir, Neymar despierta el amor y odio de la gente en Brasil. La gente del norte es más cariñosa, mientras que la gente del sureste y sur, es una gente que está más acostumbrado a ver a una selección brasileña y no trata con mucho cariño en ocasiones, como en las redes sociales tienen mucha autoridad y de ahí causa mucha impresión.

5.- Yo veo a Neymar y si es un ídolo en Brasil, muy querido por mucha gente y los niños lo quieren. En general, el brasileño tiene mucho con el tema del Mundial y que ser el mejor de las Eliminatorias no vale nada si no gana el Mundial. La gente de esta generación se quedó malacostumbrada, porque en el 94 Brasil campeonó, en el 98 llegó a la final, 2002 campeonó. Creo que la gente está malacostumbrada y como ve a una generación que no logra cosas, pero Neymar es el hombre más importante en los últimos 15 años, por eso se entiende la frustración. La gente esperaba a que Neymar llevará a Brasil a ganar otro Mundial. Hoy Brasil es un país que amas algo u odias, no hay cosas a medias y debido a eso pasan esas cosas.

Cicero Mello - ESPN Brasil

1.- El debut de Diniz se consideró muy bueno. Brasil tuvo la mayor posesión de balón en muchos años de la selección, con un 80% de tenencia. El equipo jugó un fútbol muy ofensivo, como es típico de Diniz en sus clubes. Por otro lado, el rival de Bolivia es un equipo muy débil y, por tanto, la victoria de Brasil no puede engañar a los hinchas.

2.- En Brasil se sabe poco de la selección de Perú y de Reynoso, su entrenador. Pero el empate ante Paraguay como visitante demuestra que a la selección brasileña le resultará mucho más difícil jugar en Lima en el próximo partido.

3.- Paolo Guerrero es muy respetado en Brasil, por lo que hizo jugando en Corinthians y Flamengo. Pero en el Internacional no volvió a ser el mismo jugador tras una grave lesión y también tras la suspensión por dopaje. Ahora, al final de su carrera, merece toda la atención, pero nada más que la preocupación por otros atacantes peruanos.

4.- Neymar causa mucha división en Brasil. Todo el mundo reconoce que tiene mucho talento e importancia, pero sus actitudes fuera del campo no agradan a nadie. No se cuida, no es profesional y no respeta a nadie. En Brasil no hay término medio: ¡La gente lo ama o lo odia! Ni siquiera está cerca en términos de idolatría en comparación con otros jugadores como Ronaldo ‘Fenomeno’, Ronaldinho y Romario. El goleador histórico es por FIFA: Pelé marcó 95 goles con la selección brasileña y Neymar 79, pero la FIFA no considera los goles de Pelé en partidos no oficiales.

5.- Neymar es un ídolo, pero solo para alrededor del 50% de los brasileños.

