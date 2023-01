Ilusionarse con una selección peruana Sub 20 no tendría que ser un pecado, sino un acto de patriotismo en su estado más puro.Es justo volver a emocionarse, como también lo es que un grupo de muchachos no deba cargar con la mochila más grande que tenemos a nivel de selecciones juveniles: no haber clasificado jamás a una Copa del Mundo.

Pero ese es el mundo de la corrección. A partir de esta semana, queramos o no, el hincha se pondrá implacable si las cosas no se dan en el Sudamericano Sub 20, en Colombia. El partido preparatorio ante Bolivia, del último jueves en la Videna, tuvo muy poco de amistoso: ambos equipos se quedaron con nueve jugadores por una bronca que estuvo bastante cerca de convertirse en una batalla campal. FOTO: FPF. “Tenemos más de sesenta entrenamientos”, remarca el entrenador Jaime Serna, quien asumió el cargo dejado por Gustavo Roverano. Lo complejo del relevo hizo que pactara seis amistosos en tiempo récord, en la Videna, entre diciembre y enero. La frialdad de los números dirá que solo le pudo ganar a la Reserva de Universitario y que no pudo imponerse sobre ningún rival de su categoría: ante Uruguay empató a uno y perdió por la mínima diferencia; ante Colombia, el anfitrión del torneo, tuvo empates luchados: a uno y a cero; y ante Bolivia fue otro 1-1 que dejó gritos atragantados. El entrenador de la selección, Jaime Serna. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA “La mochila es de años, pero como le digo a los chicos: podemos escribir nuestra propia historia. Lo vamos a hacer por la familia, por el país y por nosotros”, aseguró Serna en su último contacto con la prensa antes de viajar (mañana) hacia Cali. Nos ha tocado, además, el grupo más difícil: Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay. En el ‘Scratch’ no estará Endrick, la nueva joya del Real Madrid. Mientras que en Argentina tampoco aparecerá Garnacho, ese gambeteador descomunal del United. Pero ambos países son un yacimiento inacabable de talento. En acción, Catriel Cabellos, un volante mixto incansable, con buen manejo de balón, de padre peruano y madre argentina. FOTO: FPF. Solo si nos ubicamos en el tercer lugar luego del todos contra todos de la primera fase, clasificaremos a un hexagonal donde cuatro equipos obtendrán el cupo hacia el mundial de Indonesia que se celebrará en mayo. Pineau, padre francés, madre peruana y nació en Chile. Optó por Perú. FOTO: FPF. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? La solidez defensiva. Aron Sánchez y Matías Lazo son zagueros recios, altos, pero no son troncos. En el medio, Catriel Cabellos, de Racing de Avellaneda y Kenyi Cabrera de Melgar son los más avispados. Una pena que Joao Grimaldo, de Sporting Cristal, no haya podido recuperarse. Y arriba contamos con dos ‘tanques’: Juan Pablo Goicochea y Sebastien Pineau, que finalmente se decidió por Perú. Aron Sánchez y Matías Lazo son una dupla de centrales confiable. Aquí buscando el gol por los aires. ¿Cuál son nuestras debilidades? Haber estado en la deriva en los últimos meses a raíz de la salida de Roverano. Serna asumió en fierro caliente. Fierro que recaerá en las manos de Chemo del Solar más allá de lo que consiga en el Sudamericano. En cuanto al juego, nos falta gol. Nos cuesta concretar nuestras ocasiones. Así como mantener la intensidad durante todo el partido. Este jueves Brasil nos dará la bienvenida. A apoyar más que siempre.