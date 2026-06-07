Perú y España se enfrentan en un partido vibrante a pocos días del inicio del Mundial 2026. El amistoso que se disputará este lunes 8 de junio en Puebla, México, causa gran expectativa por ver al equipo de Lamine Yamal y compañía. La selección nacional llega de vencer 2-1 a Haití, mientras que, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente empató 1-1 ante Irak y pondrá a su oncena estelar para afinar detalles antes de debutar el 14 de junio contra Cabo Verde en la Copa del Mundo. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de la Selección peruana HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Perú vs España el lunes 8 de junio por amistoso FIFA desde el estadio Cuauhtémoc, Puebla, México.

¿Qué canal transmite Perú vs España EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Perú vs España EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 8 de junio del 2026 desde el estadio Cuauhtémoc, Puebla, México.

Para Perú, el partido de Perú vs España será transmitido a través de América TV, ATV y Movistar Deportes por TV abierta, cable y streaming.

En España, el partido entre Perú vs España la señal oficial encargada del cotejo es La 1 de RTVE y su plataforma RTVE Play. Además, también lo podrás ver por Movistar+ y fuboTV.

En países como Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile, el partido será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en México y otros países de Centroamérica.

¿A qué hora juega Perú vs España por partido amistoso?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 23:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 22:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 21:00 horas.

México: 20:00 horas.

Estados Unidos (ET): 22:00 horas.

España: 4:00 horas. (martes 9 de junio)

¿Qué canal TV transmite Perú vs España EN VIVO por partido amistoso?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 9:00 PM América TV, Movistar Deportes y ATV México 8:00 PM ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos 10:00 PM fuboTV, FOX Sports y FOX Deportes Argentina 11:00 PM ESPN y Disney+ Premium Ecuador 9:00 PM ESPN y Disney+ Premium Colombia 9:00 PM ESPN y Disney+ Premium Chile 10:00 PM ESPN y Disney+ Premium Venezuela 10:00 PM ESPN y Disney+ Premium Bolivia 10:00 PM ESPN y Disney+ Premium Uruguay 11:00 PM ESPN y Disney+ Premium Brasil 11:00 PM ESPN y Disney+ Premium Paraguay 11:00 PM ESPN y Disney+ Premium Puerto Rico 8:00 PM ESPN y Disney+ Premium Nicaragua 8:00 PM ESPN y Disney+ Premium Guatemala 8:00 PM ESPN y Disney+ Premium Costa Rica 8:00 PM ESPN y Disney+ Premium España 4:00 AM La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV Honduras 8:00 PM ESPN y Disney+ Premium

Horario, TV y dónde ver en vivo el Perú vs España por partido amistoso

Fecha: lunes 8 de junio del 2026

lunes 8 de junio del 2026 Partido: Perú vs España

Perú vs España Hora: 20:00 (MEX); 22:00 ET (USA); 21:00 (PER/COL/ECU); 23:00 (ARG/URU/PAR); 4:00 (ESP)

20:00 (MEX); 22:00 ET (USA); 21:00 (PER/COL/ECU); 23:00 (ARG/URU/PAR); 4:00 (ESP) Canales TV: América TV, ATV, Movistar Deportes, FOX One, FOX Sports, RTVE, La 1, fuboTV

América TV, ATV, Movistar Deportes, FOX One, FOX Sports, RTVE, La 1, fuboTV Streaming: America TV GO, TV 360 y Movistar TV App

America TV GO, TV 360 y Movistar TV App Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, México

¿En qué canal transmiten Perú vs España EN VIVO hoy por amistoso en Perú?

En Perú, el partido Perú vs España por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por América TV, Movistar Deportes y ATV, señales que poseen los derechos de la selección nacional para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de America TV GO, TV 360 y Movistar TV App.

América TV

Movistar Deportes

ATV

TV 360

¿En qué canal transmiten Perú vs España EN VIVO hoy por amistoso en España?

En España, el partido Perú vs España por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por La 1 RTVE en señal abierta, señales que poseen los derechos de la selección española para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play, fuboTV y Movistar+

La 1

RTVE

La 1 RTVE

RTVE Play

fuboTV

¿En qué canal transmiten Perú vs España EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?

En Argentina, el partido Perú vs España por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del partido amistoso, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Perú vs España EN VIVO hoy por amistoso en Colombia?

En Colombia, el partido Perú vs España por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del partido amistoso, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Perú vs España EN VIVO hoy por amistoso en Chile?

En Chile, el partido Perú vs España por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del partido amistoso, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Perú vs España EN VIVO hoy por amistoso en Ecuador?

En Ecuador, el partido Perú vs España por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del partido amistoso, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Perú vs España EN VIVO hoy por amistoso en Paraguay?

En Paraguay, el partido Perú vs España por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del partido amistoso, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Perú vs España EN VIVO hoy por amistoso en Uruguay?

En Uruguay, el partido Perú vs España por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del partido amistoso, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Perú vs España EN VIVO hoy por amistoso en Venezuela?

En Venezuela, el partido Perú vs España por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del partido amistoso, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Perú vs España EN VIVO hoy por amistoso en Bolivia?

En Bolivia, el partido Perú vs España por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del partido amistoso, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Perú vs España EN VIVO hoy por amistoso en México?

En México, el partido Perú vs España por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del partido amistoso, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Perú vs España EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Perú vs España por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por FOX Sports y FOX Deportes, señal que posee los derechos del partido amistoso, y también se podrá ver vía streaming a través de fuboTV.

FOX Sports

FOX Sports

fuboTV

¿Cuándo se juega el Perú vs España por amistoso rumbo al Mundial 2026?

El partido amistoso entre Perú vs España se juega el lunes 8 de junio de 2026 en el Cuauhtémoc, Puebla, México.