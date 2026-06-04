Perú vs Haití se enfrentarán este viernes 5 de junio de 2026 a las 19:00 hora peruana en el NU Stadium de Miami. Este compromiso es clave para que el técnico de la ‘Bicolor’, Mano Menezes, busque su primer triunfo e implemente el recambio generacional de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de la selección peruana HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.
¿Qué canal transmite Perú vs Haití EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Perú vs Haití EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 5 de junio del 2026 desde el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.
Para Perú, el partido de Perú vs Haití será transmitido a través de América TV, ATV y Movistar Deportes por TV abierta, cable y streaming.
En Estados Unidos, el partido entre Perú vs Haití podrá verse en streaming a través de FOX One, fuboTV, FOX Deportes y FOX Sports.
¿A qué hora juega Perú vs Haití por partido amistoso?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:00 horas.
- Guatemala: 18:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:00 horas.
- España: 2:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Perú vs Haití EN VIVO por partido amistoso?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|7:00 PM
|América TV, ATV y Movistar Deportes
|México
|6:00 PM
|FOX One
|Haití
|8:00 PM
|Tele Haiti
|Estados Unidos
|8:00 PM
|FOX One, fuboTV, FOX Sports y FOX Sports
|Honduras
|6:00 PM
|FOX One
|Costa Rica
|6:00 PM
|FOX One
|Panamá
|6:00 PM
|FOX One
|Nicaragua
|6:00 PM
|FOX One
|República Dominicana
|6:00 PM
|FOX One
|Puerto Rico
|6:00 PM
|FOX One
|El Salvador
|6:00 PM
|FOX One
Horario, TV y dónde ver en vivo el Perú vs Haití por partido amistoso
- Fecha: viernes 5 de junio del 2026
- Partido: Perú vs Haití
- Hora: 18:00 (GUA); 21:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: América TV, ATV, Movistar Deportes, FOX One y FOX Sports
- Streaming: America TV GO, TV 360 y Movistar TV App
- Estadio: NU Stadium
¿En qué canal transmiten Perú vs Haití EN VIVO hoy por amistoso en Perú?
En Perú, el partido Perú vs Haití por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por América TV, Movistar Deportes y ATV, señales que poseen los derechos de la selección nacional para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de America TV GO, TV 360 y Movistar TV App.
- América TV
- Movistar Deportes
- ATV
- TV 360
¿En qué canal transmiten Perú vs Haití hoy por amistoso en Haití?
En Haití, el partido Perú vs Haití por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Tele Haiti, señal que posee los derechos de la selección de Haití, y también se podrá ver vía streaming a través de la app de Tele Haiti.
- Tele Haiti
¿En qué canal transmiten Perú vs Haití EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Perú vs Haití por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX One, FOX Deportes, fuboTV y FOX Sports
- FOX One
- fuboTV
- FOX Deportes
- FOX Sports
¿Cuándo se juega el Perú vs Haití por amistoso rumbo al Mundial 2026?
El partido amistoso entre Perú vs Haití se juega el viernes 5 de junio de 2026 en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.