Paolo Guerrero fue uno de los pocos jugadores de la selección que conversó con los medios durante el arribo de la Blanquirroja a Montevideo. El delantero se refirió brevemente a los compromisos entre Perú y Uruguay.

“El partido es bonito. Para la selección no hay amistosos. Creo que es una linda oportunidad para seguir con lo nuestro, mejorando, corrigiendo errores y llegar bien a las Eliminatorias”, declaró el '9' del Internacional.

Guerrero consideró que las ausencias de dos figuras ‘charrúas’ no afectarán el rendimiento del equipo que se medirá a la Bicolor’. “Uruguay es una selección competitiva así no estén Suárez y Cavani. No servirá mucho”, añadió.

Por otro lado, el capitán de la selección peruana descartó que tenga problemas físicos a unos días del choque de este viernes en el estadio Centenario. “En la práctica tuve un golpe, pero todo está bien. Estoy listo para jugar”, aclaró.

Paolo Guerrero se unió a la Blanquirroja después de perderse los partidos amistosos contra Ecuador y Brasil de septiembre en Estados Unidos.