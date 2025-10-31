Pese a estar en el radar de la selección peruana, finalmente Alexander Robertson se decantó por el combinado nacional de Australia que jugará el Mundial 2026.

Al respecto, el entrenador Tony Popovic se refirió a la decisión del actual jugador del Cardiff City FC de pertenecer al equipo.

“Alexander se ha ofrecido voluntariamente, quiere jugar para Australia. Eso es lo único que me importa. Llegó a la concentración y evaluamos su nivel. Ahora sabemos cómo está”, dijo en conferencia de prensa.

“Antes no sabía si quería estar con ‘Los Socceroos’. Si estará para el Mundial o no, el tiempo lo dirá. Pero son el tipo de jugadores que me ilusionan, lo que me da mucha confianza de cara al futuro de este equipo”, añadió.

Incluso, compartió un diagnóstico de cómo lo vio cuando tuvo oportunidad de verlo entrenar bajo sus órdenes.

“Es un muy buen jugador, pero físicamente está muy por detrás de los demás, muy por detrás porque no ha jugado. Algo ha cambiado en él; ahora está constantemente encima de nuestro preparador físico. Pide programas adicionales porque quiere formar parte de nosotros.”

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.