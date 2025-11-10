La selección peruana disputará dos amistosos internacionales en los próximos días, bajo el interinato en la dirección técnica de Manuel Barreto.

El primero de ellos será ante Rusia y el seleccionador europeo, Valery Karpin, tuvo algunos comentarios en la previa al partido frente a la blanquirroja.

“Solo ha jugado un partido (Perú) con este entrenador, contra Chile. Probablemente, solo el seleccionador peruano sabe cómo jugarán contra nosotros”, dijo a la página oficial de la Federación de Fúbtol de Rusia.

“Después del partido, probablemente podremos comparar cuál fue más difícil. Son equipos más o menos comparables en nivel: buenos y sólidos equipos de Sudamérica. Creo que será difícil contra ambos”, añadió en relación al duelo que también sostendrán ante Chile.

Perú se enfrentará el miércoles 12 de noviembre ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).

En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.