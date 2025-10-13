El australiano Ufuk Talay destacó que ayudan en todo lo posible al mediocampista peruano para que se adaptación sea la mejor.
El australiano Ufuk Talay destacó que ayudan en todo lo posible al mediocampista peruano para que se adaptación sea la mejor.
Redacción EC
Redacción EC

está a solo días de su debut oficial en la A-League de Australia con la camiseta del , club al que llegó cedido a préstamo del Pumas UNAM.

LEE TAMBIÉN: Jean Ferrari y su tajante respuesta sobre la posibilidad de que Gustavo Álvarez sea entrenador de la selección peruana | VIDEO

Ya ha participado de varios amistosos con camiseta celeste, pero su entrenador Ufuk Talay compartió una de sus limitaciones: el idioma.

“El único que no habla inglés es Quispe“, dijo el estratega australiano.

“Nuestro asistente técnico habla español de manera fluida y nuestro chef George también. Aquí hay gente que lo habla y puede hablar con él”, añadió.

MIRA: Fabio Gruber sobre jugar por Perú: “Mi madre se sentiría increíblemente orgullosa y no para de preguntar si la FPF se ha puesto en contacto conmigo”

En esa línea, destacó que su equipo de trabajo se encarga de que su adaptación sea la mejor y su rendimiento óptimo.

Lo estamos ayudando para que esté lo más cómodo y entienda qué es lo que queremos de él en lo táctico", apuntó Talay.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC