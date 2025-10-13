Piero Quispe está a solo días de su debut oficial en la A-League de Australia con la camiseta del Sydney FC, club al que llegó cedido a préstamo del Pumas UNAM.

Ya ha participado de varios amistosos con camiseta celeste, pero su entrenador Ufuk Talay compartió una de sus limitaciones: el idioma.

“El único que no habla inglés es Quispe“, dijo el estratega australiano.

“Nuestro asistente técnico habla español de manera fluida y nuestro chef George también. Aquí hay gente que lo habla y puede hablar con él”, añadió.

En esa línea, destacó que su equipo de trabajo se encarga de que su adaptación sea la mejor y su rendimiento óptimo.

Lo estamos ayudando para que esté lo más cómodo y entienda qué es lo que queremos de él en lo táctico", apuntó Talay.

