Nadie tenía su nombre en la agenda, aunque ahora lo grite en Twitter. Hace tres años, el volante Erick Gonzales tomó la decisión de dejar la reserva de la Universidad San Martín, a cargo del profesor, José Espinoza, en busca de mejores oportunidades: quería jugar, quería ganar dinero, quería hacerse un hombre. Primero fue Liga 2 donde defendió la camiseta de Deportivo Coopsol por el año 2018. Las condiciones las sabemos: tierra en donde debería haber césped, óxido en los caños por lo que tendría que salir agua. Su presentación en la Liga 1 (Fútbol de Primera División) lo hizo con la camiseta de Cusco FC, de la mano del profesor Carlos Ramacciotti. El tiempo le dio la razón de dejar esa comodidad para hacerse un camino, cuyo fruto, ahora, se ve reflejado en una convocatoria de la lista selectiva de Perú de cara a los amistosos ante Alemania y Marruecos, a realizarse dentro unas semanas.

Con 26 años, Erick Gonzáles juega actualmente en Carlos A. Mannucci y debido a sus buenas actuaciones en el elenco trujillano, le llenó los ojos a Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, quien lo verá una semana en La Videna y el 18 de marzo se sabrá si formará parte de la lista de convocados ante Alemania y Marruecos. Ojo, la pelota está en la cancha de Erick.

-¿Se llora de alegría cuando uno recibe una noticia así?

Sí, claro. La verdad que me enteré y lo único que me sucedió fue que estaba sorprendido y anonadado, la verdad que muy contento, muy feliz, porque uno trabaja para eso.

-¿Y qué piensas ahora, que vas a entrenar en la Videna con la ropa de la selección adulta?

Sí, eso es lo que ahora se me mete a la cabeza, llenarle los ojos al comando técnico, a Juan Reynoso, muy contento porque me vio potencial en estos partidos y agradecer por eso.

-Tu carrera dio un giro de jugar Liga 2 y ahora formas parte de un microciclo en la selección peruana. ¿Cómo resumirías jugar en el ascenso del fútbol peruano?

La verdad que uno ahora se pone a pensar todo lo que vino de atrás, San Martín, Liga 2 con Coopsol, luego Liga 1, la verdad que son frutos de sacrificio que uno hace día a día, porque quizás solo la gente nos ve, los fines de semana, a la hora de jugar, pero no ve el día a día de los jugadores, lo que se propone y la verdad como siempre digo, lo que es para ti es para ti y si obras bien te va a ir bien.

Erick Gonzales recordó con El Comercio todo lo que vivió para ser convocado a la selección peruana

-En San Martín lo tienes todo. ¿Por qué te fuiste a la Liga 2?

A veces, nosotros, los jugadores cuando estamos en una corta edad, al menos yo, soy el mayor de mis hermanos y tenía que ver una forma de sobresalir, quizás en la reserva no se te ve mucho. Traté de ver la manera de cómo podía crecer como profesional y sí, me arriesgue, tenía buenas canchas, un gimnasio enorme en San Martín, donde podría desarrollarme, pero yo en ese momento no quería eso, buscaba sobresalir, jugar y estar en el radar con los futbolistas que están en competencia. Tome la decisión de irme a jugar a la Liga 2 con Coopsol - y desde allí comienza todo, dije no voy a parar porque esto es lo mío. Gracias a Dios, mira ahora, uno se pregunta ¿por qué? Pero te pones a pensar y ves tu día a día.

-Cuéntame de tu familia.

Yo soy el mayor con 26 años, luego vienen dos más, son hombres, uno tiene 24 y 1 años. El menor juega fútbol en Academia Deportiva Cantolao de manera profesional y debutó el año pasado (se llama Piere Gonzales y es centro delantero) Uno como hermano mayor siempre me inculcaron a dar el ejemplo, nunca rendirme, seguir mis sueños y ver por la familia.

-Eres central, también juegas de 6. ¿Sabías que así también fue la carrera de Juan Reynoso?

La verdad, yo juego en varios puestos, no me trato de limitar. Donde el profesor me necesite estaré y a lo largo de estos años cuando me decían si podía jugar en una posición, la predisposición mía siempre era al 100 por ciento, he jugado atrás de central, jugué en mi posición natal que es de 6, no me hago ningún problema, si tengo que estar ahí es porque me necesita el profesor. Así yo lo veo y solo me queda cumplir. También a veces he jugado de interno, pero siempre he jugado de 6 o atrás.

-¿Rodearte de buen entorno te ha ayudado a crecer futbolísticamente?

Yo estoy muy agradecido con todo el plantel, mis compañeros, comando técnico, el masajista, jefe de equipo, de todo lo que tiene que ver con Mannucci, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Esto es mío y de mis compañeros.

-¿Qué se siente ahora que eres un futbolista de selección? Y cómo quedarse más tiempo, y no estar solo en un selectivo.

Ahora es un paso más, porque subes de nivel. Tratar de mantenerlo o subirlo, ahora la expectativa es alta, porque es así, cuando alguien está convocado a la selección es porque ha sobresalido en algo y debe imponerse para darlo a conocer. El esfuerzo es mayor, pero no me cohíbo a eso, sé que puedo dar mucho más, porque es trabajo y más trabajo, ese es mi día a día, alimentarme bien para llegar bien a los partidos. Vamos a ver qué pasa, solamente Dios lo sabe.

-Has hablado con Juan Reynoso o el lunes será la primera conversación, puesto que tienes una semana para demostrarle una semana para que te convoque en la lista final.

La verdad que el año pasado, cuando iba a visitar a los clubes, lo conocí, lo saludé, pero no hablé directamente con él. Tengo conocimiento de cómo trabaja por compañeros y yo sé que el jugador se tiene que acoplar a lo que el técnico quiere. Espero devolverle esa confianza de haberme dado esta pequeña oportunidad y la voy a aprovechar al máximo.

