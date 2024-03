Noriega, nacido en Nagoya, Japón, de padres peruanos, estuvo en el país asiático hasta el 2006 para venir a Perú. Siendo niño mostraba sus dotes con el balón en clubes como AELU, César Vallejo y Alianza Lima se lo jaló para que sea su capitán en la categoría 2001. Pero en el año 2016 regresó a Japón donde jugó en equipos como Shimizu S- Pulse y que le permitió llegar a la sub-19 de Japón, pero prefirió vestir la sagrada bicolor.

El defensa de Comerciantes Unidos hace un alto a la concentración y habla con El Comercio a corazón abierto tras su primer llamado a la selección peruana absoluta

- Hace unos días le escribimos a Wilmer Quiroz, directivo de Comerciantes, preguntando si les había llegado alguna carta de la FPF sobre tu convocatoria

Sí, aquí estaban todos emocionados con eso...

-Y mira, ¿te convocaron a la selección peruana?

Te cuento, justo el domingo hablé con él, en su cuarto, porque estamos en la concentración y me dice: “Todos los días veo el correo y no me llega nada todavía, espero que salga tu convocatoria”. Yo me decía a mí mismo: “¿Sabrá algo?”. Ahora, que recién salió la convocatoria, me felicitó.

- ¿Cómo te enteraste de la convocatoria de Perú?

Te soy sincero no podía ni descansar, sabía que hoy día el profesor Fossati iba a dar la lista, estuve aquí en Cajabamba porque el jueves jugamos contra Sport Huancayo y estuve en un principio solo en mi cuarto viendo la conferencia y estando en llamada con mi novia, pero cuando iba a decir la convocatoria le corté porque los nervios me ganaron. Incluso se hizo viral la reacción de mi novia junto a mi suegra, mi cuñada y mi sobrino que también estaba ahí. Lo recibí bien, derramé bastantes lágrimas de la emoción para saber que estoy cumpliendo un sueño y doy un paso importante en mi carrera. Llamé y hablé con mi papá y mamá para decirle la noticia.

- Eres alguien bien familiar, ¿cuán importante crees que es eso?

Sí, he tenido suerte de conseguir a una chica buena que me viene acompañando desde hace muchos años. La conozco desde los 12 años, aunque hemos tenido altos y bajos en la relación. La conozco desde hace tiempo y ella me apoyó cuando no tenía club en Perú y pasé unos percances el año pasado. Está conmigo en las buenas y malas y estoy muy contento de encontrar a una chica así para mi vida. No solo ella, su familia también me apoya y está ahí siempre conmigo. Mi madre también me apoya, pese a la distancia, pero siempre está ahí pendiente de mí.

- ¿Tu madre aún está en Japón?

Sí, ella aún está en Japón todavía. Ella es una de las primeras que me escribió, está lejos, pero su corazón siempre está conmigo. Todos los días me da fuerza e incluso en el Preolímpico, cuando nos eliminaron, estaba ahí apoyándome. Es una persona muy importante en mi vida para poder seguir en el fútbol.

- Que el comando técnico vaya a Venezuela a verte en el Preolímpico Sub 23, ¿fue más una presión que un elogio?

Te soy sincero, sentía que tenía esperanza y que se podía dar, pero hasta que no salía la lista no me podía confiar. Aparte de que estos partidos comencé jugando de volante, tal vez, no tuve un rendimiento tan destacado, pero por suerte en los dos últimos partidos pude jugar de central y que me vean en la selección que estuve jugando en el Preolímpico. Había hablado con el comando técnico de la selección mayor cuando estuve en Venezuela, pero nunca me dijeron que me iban a convocar, ni ellos ni ‘Chemo’. Nadie me dijo que me iban a convocar, aunque creo que no es lo adecuado que se me adelante sin hablar con Fossati tal vez, pero tenía esperanza, por lo mismo que se había hablado que había tenido un buen rendimiento en el Preolímpico.

- ¿Qué conversaste con el comando técnico de la selección mayor en Venezuela?

Básicamente, hablábamos de lo que eran los partidos del Preolímpico. Me aconsejaban un montón de las fallas que podía tener en el campo. Me decían cómo podía hacerlo mejor. Hubo un partido que en algún momento estaba trotando y me dijeron: “Mira, jugaste bien, pero puedes hacerlo en otro ritmo, tal vez”. Pero, mayormente, me felicitaban, ya que estaban muy cerca de nosotros. Iban al hotel y nos hablaban bastante. Nos motivó para nosotros intentar hacer algo, no se dio el resultado, pero todos dimos nuestro mayor esfuerzo.

- Al margen de los resultados, ¿cómo resumirías la experiencia en el Preolímpico?

Sí, gracias a Dios me sirvió bastante para ser llamado a la selección mayor e incluso ser visto por clubes del exterior que todavía no se dan. Ahora, estoy enfocado bastante en Comerciantes Unidos y hoy que salió la lista de los convocados, estoy feliz. El preolímpico me sirvió para aprender y tener ese roce con jugadores importantes de clubes grandes como Boca Juniors, River Plate e Inter Miami. Me hizo entender de lo que en verdad es el fútbol y el alto nivel. Ver que estamos jugando con chicos de nuestra edad y ver que son más fuertes, rápidos y uno se da cuenta de que tiene que trabajar el doble de lo que hace, comer mejor, descansar bien y nos ayudó mucho a todos.

- Callens, Araujo, Abram y Ascues, ¿vas a tener una linda competencia por el puesto?

Sí, la verdad, muy contento por eso, he visto un montón los partidos de ellos en la selección. He gritado los triunfos de ellos y cuando hacían algo bien. Ahora, tener la oportunidad de compartir camerino es un orgullo para mí. Hay un respeto muy grande por ellos, pero en el fútbol la competencia es sana y lo que yo más quiero es ganarme mi puesto y desde el día uno lo voy a hacer, por más que sé que será complicado, voy a esforzarme para lograrlo.

- ¿Cuán importante ha sido el profesor Carlos Silvestri en este momento?

Justo hoy subiendo a la cena -lunes-, me felicitaron todos, nos dimos un abrazo con el profesor Silvestri y sinceramente estoy bastante contento de trabajar con él, porque me dio la confianza de estar en Liga 1 y llegué aquí sin hacer la pretemporada porque estaba en el Preolímpico y me dio la confianza. Me aconseja partido a partido para seguir mejorando y seguir teniendo nivel para estar en la lista de convocados siempre para que no sea la única vez y eso me pone muy feliz.

- ¿Cuál es el plan? ¿Llegar al plantel principal para la Copa América?

Ahora solo depende de mí. El profesor Fossati e incluso el profesor ‘Chemo’ me están dando la oportunidad de estar en la selección mayor y ya no hay ninguna excusa. Ahora depende de mi trabajo diario, cómo me alimente, cómo descanse y la mentalidad que tenga. Sinceramente, siento que con la vida que tenga lo puedo lograr. Con el esfuerzo puedo estar en la Copa América.

- Mencionaste en un primer momento que había opciones en el extranjero, ¿ahora, si tienes minutos ante Nicaragua y República Dominicana, se puede lograr algo?

Claro, entrar a la selección mayor te abre muchas puertas para salir al extranjero. Ahora estoy enfocado en Comerciantes Unidos y estamos en un buen puesto para ser un equipo que recién ha ascendido, pero mi mente para el futuro es estar en el extranjero o estar en un club grande, ya sea en el extranjero o Perú, puesto que sería un sueño muy bonito. Creo que el trabajo y la disciplina logras lo que sea.

- Muchos hinchas de Alianza Lima pedían tu regreso, ¿leíste algo de ello?

Mis familiares, compañeros más cercanos, me mandaban algunos comentarios, yo la verdad no suelo ver mucho eso, porque también hay mucho hate, y por lo que soy joven, a veces puede afectarme. Me pone feliz que haya muchas personas que quieren vuelva a Alianza Lima. A mí me gustaría volver en algún futuro, ahora estoy concentrado en Comerciantes Unidos y la selección, pero si en un futuro se da, yo estaré contento y trabajaré para que se pueda dar aquí o en un equipo grande.

- ¿Tu carta pase pertenece a Comerciantes Unidos?

Sí, yo el año pasado quedé libre de la San Martín y firmé acá, es decir, la carta lo tiene ahora Comerciantes. El contrato es por dos años.

- ¿Dónde te sientes más cómodo en línea de 3 o 4?

Yo el año pasado con San Martín jugaba en línea de 4, ya que jugaba de central por izquierda. Llegué a la selección y ‘Chemo’ hizo línea de 3. Al principio, cómo que se me hacía bastante difícil, porque teníamos momentos en que quedábamos mano a mano atrás y era un poco riesgoso quedar expuestos ante Chile, Argentina y era algo preocupante. Pero con el tiempo, el profesor ‘Chemo’ nos explicó bien la formación con línea de 3, que hacía que se vea muy fácil el funcionamiento y quedar mano a mano. Sabíamos que lo podíamos ganar por la forma como nos posicionábamos. Me siento más cómodo, depende de la línea 3, porque si juego por las bandas, tengo más libertad en irme y si juego por el medio, puedo pedirla como si fuera un volante de contención. Entonces, eso me gusta bastante. Pero en general, las dos posiciones me gusta.

- ¿Quiénes son tus referentes en el puesto?

Yo me identificó bastante con Renato Tapia por lo que juega de volante y de central, lo sigo mucho. Tiene mucha calidad con los pies, es muy técnico, un líder y hubo muchos partidos que antes de salir a calentar veía partidos de él. También he visto de Callens cuando jugaba en la San Martín, como era central vi todos sus videos. En el Perú ellos dos son mis referentes.

- ¿Ya te agregaron al chat de la selección?

Aún no, todavía no. Ya hablé con algunas personas de la selección, pero no sé si crearán un chat o seré el último que me agreguen. (Se ríe).

- Ya fuiste sparring de la selección, ¿entonces digamos ya te conocen algunos?

Sí, ya fui sparring, pero igual saber que voy a estar ahí en el camerino, ya no de sparring sino de convocado es una emoción linda.

- Este nivel que muestras se debe a San Martín, ya que jugar Liga 2 es complicado, ¿piensas lo mismo?

Sí, claro, yo creo que San Martín es una de las piezas fundamentales, por la cual, yo pude entrar a la sub-23, porque si no hubiera jugado en la San Martín no hubiera sido convocado, y por ende, no me hubiera mostrado en el Preolímpico, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo que hicieron ellos, el profesor Duilio Cisneros e incluso los profesores Luis Revilla y Orlando Lavalle, que lamentablemente no pudieron estar todo el año, pero lo que hicieron ellos con Cisneros, Penales, Retamoso, me ayudó bastante a lo que está pasando ahora.

- Con el profesor Duilio Cisneros también hiciste baile, ¿viste que se viralizaron unas imágenes de bachata en pretemporada de la San Martín?

(Se ríe) Tuvimos dos veces ese trabajo de baile, que es una coordinación de psicomotricidad y súper divertido. Al principio nos daba un poco de vergüenza bailar ahí entre todos, porque no es algo común que se haga en los equipos, pero nos ayudó mucho a unir al grupo y que la gente tenga un buen ambiente. El año pasado se dio que la San Martín fue un grupo muy bonito.

- ¿Bailas bien o tienes dos pies izquierdos?

No tengo dos pies izquierdos, bailo normal. Tampoco es que me luzca, pero si tengo mis cositas creo yo. (se ríe).

- El fútbol asiático y su cultura, ¿te formó como un futbolista disciplinado?

Yo creo que es un conjunto todo, lo que hice menores en Alianza. Mi experiencia en Japón y los meses que estuve en Alemania, fútbol distintos, pero me ayudaron en el tema de la disciplina y mentalidad, porque allá es disciplina. Me enseñaron a respetar horarios e incluso me hicieron ver que podía ser más rápido. Es un conjunto de trabajo que se viene haciendo año a año.

- ¿Tienes algún contacto con excompañeros de la selección de Japón?

Sí, justo, excompañeros de Japón, me comenzaron a escribir felicitándome por la convocatoria. Tengo un amigo que jugó conmigo en la Segunda División de Japón que está en la selección absoluta, pero mayormente habló con algunos de reserva y Primera. Tengo bastante comunicación con ellos, son buenos amigos. Me felicitaron incluso algunos contactos e Colombia, la noticia se ha expandido rápido y eso me alegra bastante, porque varios ven que puedo estar en una selección mayor.

- ¿Cómo visualizas esa primera charla con Fossati?

Va a ser un momento bonito. Lo vi cuando estaba en la sub-23 porque vio varios entrenamientos. Tuve la oportunidad de saludarlo, no hablé con él en persona, pero siento que es una buena persona y hablé con varios compañeros que estuvieron con él en la U y me dijeron que es muy compresivo. Asimismo, me revelaron que es estricto cuando tiene que trabajar y creo que eso es muy bueno.

- Claro, pero el profesor por lo que lo conocemos es una buena persona e incluso es bromista, no sé si viste lo de la conferencia.

Sí, claro, pero lo hace medio de broma, para amenizar el momento con los periodistas. Esas cosas que tiene él son muy buenas. Hace que se formé un momento muy bonito.

- ¿Viste algo de Nicaragua y República Dominicana?

Por ahora no lo he visto. Estoy enfocado en el partido ante Sport Huancayo y después el día jueves consiguiendo la victoria, sí, Dios quiere, me enfocaré en esos dos partidos, ya que será una bonita oportunidad para mí.

- Sobre todo por qué volverás a Matute, un estadio que pisaste en tu época de juvenil con Alianza Lima...

Justo tuve la oportunidad de jugar en esos dos estadios, pero sin público. Imagínate y amistosos encima. Ahora, saber que podía jugar a estadio lleno es emocionante. Fue hace año y medio que fui a un partido de la selección en el Monumental ante Paraguay, estuve en la tribuna y ahora saber que estoy ahí en la cancha es otra emoción.

- ¿Cómo vive un futbolista un partido de fútbol desde la tribuna? ¿Reniegas más o eres más de analizar el juego?

Bueno, creo que un jugador de fútbol lo vive de una manera parecida al fan, porque el futbolista también sabe lo que es estar en una cancha y convive con la presión del fanático. Entonces, entiende un poco lo que es tomar una decisión en un segundo, ya que uno desde afuera lo ve muy fácil. Yo no critico, pero con la emoción quizás dices pudo dar un pase o hubieras hecho esto. Me gusta bastante analizar el juego y ver las fallas de los jugadores. Disfruto mucho del talento que hay acá. Más lo vive como un show.

- Felicitaste a Diego Romero, tu excompañero de la sub-23 por la convocatoria...

Sí, le envié un mensaje al Instagram que publicó. Como me envían mensajes amigos y familiares, no me he percatado de sí me respondió, pero sí lo felicité. Hace unos días le pedí un saludo para un sobrino por su cumpleaños. Tengo una buena relación con él. A Diego le fue muy bien en el Preolímpico, es un gran arquero, lamentablemente no tiene la oportunidad de atajar en la U, pero sé que es cuestión de tiempo, ya que es un excelente portero y pronto va a estar debajo de esos tres palos atajando todo como fue en el Preolímpico.

