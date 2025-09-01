“Es brillante” y “Están todos encantados”: los elogios a Noriega en su debut 9 puntos con salvada milagrosa ante 70 mil personas en el Maracaná

Es algo que todos descubrimos desde que volvió a Alianza Lima, en 2024, y aplaudimos este año en los torneos internacionales: a Erick, el ‘Samurái’, le sobra personalidad. Talento también, claro. Pero tiene, como dicen los expertos, el carácter de un crack. Y lo demostró en sus primeros 95 minutos de juego ante el mejor equipo de Brasil -y Sudamérica- actualmente como lo es Flamengo, líder del Brasileirao. Y en el mítico estadio Maracaná ante 70 mil personas.

Peruano en Brasil y con carácter: Erick Noriega en modo gigante.



Que fichaje se ha llevado Gremio.

“Imaginen debutar contra el mejor equipo de Brasil y estar presionado los 90 minutos”, empieza su análisis Lucas Fonte. “¡Y jugó como un veterano!”, se emociona. “Tiene un gran dominio en el aire y una gran técnica, lo demostró en el pase que le dio a Cristian Pavón para provocar el penal. Fue un debut que nos llenó de expectativas”.

Erick fue titular por primera vez y sus estadísticas marcan su enorme actuación: ganó todos sus duelos (4/4) -es decir, borró del mapa a Pedro, el ‘9’ que asusta defensas en Brasil-, realizó trece despejes y metió un pase clave (el que acabó en penal). Y también se vistió de ‘Samurái’ para salvar un disparo bombeado en la línea del arco con una chalaca.

Puntuación del diario brasileño Globo Esporte a la actuación de Erick Noriega.

“Estuvo fiable en defensa. En los minutos finales del partido se pasó al centro del campo y mantuvo ese gran nivel. Sorprendió a la afición. Pocos lo conocían antes, ahora todos están encantados”, afirmó Cristiano Oliveira, quien no dudó en calificar la actuación de Noriega con nueve puntos.

Fue, justamente, esa polifuncionalidad la que sorprendió gratamente a todos en Gremio. Es algo que demostró en Alianza Lima, pero también lo hizo en el fútbol más competitivo del Continente. “Como central, sorprendió por su fortaleza física, su buena colocación y su anticipación. Tenía liderazgo, muchos buenos pases y gran visión de juego. Y como volante era excelente interceptando, anticipándose a las jugadas de ataque del rival y acercándose a los delanteros”, analiza Diego Torbes.

Erick Noriega debutó en Gremio con un puntaje sobresaliente ante Flamengo | Foto: Prensa Gremio / Lucas Uebel

La palabra de Noriega y su viaje a Montevideo

Cuando acabó el primer tiempo y el partido estaba empatado sin goles, la cadena televisiva encargada del partido buscó entrevistar al mejor de esos 45 minutos. Y fue Erick Noriega el elegido.

“El equipo está trabajando como entrenamos en la semana. Vamos a continuar, aún falta. No podemos confiarnos”, expresó, en caliente, sabiendo quizá que no iba a perder ante el mejor equipo del Brasileirao.

🚨 En caliente, primeras palabras de Erick Noriega 🇵🇪 en el entretiempo del Gremio 🇧🇷 vs. Flamengo:



“El equipo está trabajando como entrenamos en la semana. Vamos a continuar, aún falta. No podemos confiarnos.” 👏🏻🛡️



Después del 1-1 y los elogios, Noriega ahora se unirá este lunes a la selección peruana en Montevideo, Uruguay, para preparar el choque ante el combinado local por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

