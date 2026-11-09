Erick Noriega ya tiene rival: Gremio enfrentará a Palmeiras en la final de la Copa de Brasil 2026. (Foto: Getty Images)
Erick Noriega ya tiene rival: Gremio enfrentará a Palmeiras en la final de la Copa de Brasil 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Erick Noriega tendrá la oportunidad de pelear por un título nacional en Brasil. Gremio, equipo donde milita el futbolista peruano, se medirá ante Palmeiras en la final de la Copa de Brasil 2026, un encuentro programado para el domingo 6 de diciembre en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia.

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