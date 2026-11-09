Erick Noriega tendrá la oportunidad de pelear por un título nacional en Brasil. Gremio, equipo donde milita el futbolista peruano, se medirá ante Palmeiras en la final de la Copa de Brasil 2026, un encuentro programado para el domingo 6 de diciembre en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia.

El conjunto de Porto Alegre buscará ampliar su historia en el torneo, donde ya consiguió cinco campeonatos: 1989, 1994, 1997, 2001 y 2016. Esta será su décima final en la competición y tendrá al frente a un rival que también llega con una importante trayectoria en el certamen.

Palmeiras consiguió su boleto a la definición después de eliminar a Vasco da Gama en la tanda de penales. El equipo dirigido por Abel Ferreira intentará levantar su quinta Copa de Brasil, luego de sus conquistas en 1998, 2012, 2015 y 2020. Precisamente, en aquella última edición derrotó a Gremio en la final.

Grêmio e Palmeiras fazem a final da Copa do Brasil! #futebol #copadobrasil https://t.co/YavGAGnFRF — ge (@geglobo) November 8, 2026

La clasificación ya representa un importante ingreso económico para ambos clubes. Según la información difundida sobre el torneo, cada finalista tiene asegurados 34 millones de reales, cifra que puede elevarse hasta los 78 millones para el campeón. Además del premio deportivo, la definición tendrá un incentivo económico considerable.

La final también tendrá consecuencias para la próxima temporada internacional: tanto Gremio como Palmeiras ya aseguraron su presencia en la Copa Libertadores 2027. El campeón accederá directamente a la fase de grupos, mientras que el subcampeón deberá disputar las rondas preliminares. Para Noriega, será una oportunidad de cerrar el año con un título y seguir ganando protagonismo en el fútbol brasileño.

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