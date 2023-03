La selección peruana cayó 2-0 ante Alemania el último sábado 25 de marzo por amistoso FIFA. Perú fue claramente inferior a los ‘Teutones’ y el nuevo esquema que planteo Juan Reynoso no funcionó, es por eso que las críticas cayeron encima del Director Técnico.

Erick Osores, conductor del programa ‘Equipo F’ de ESPN, criticó al ‘Cabezón’ en su editorial. “No estoy preocupado por el resultado, tampoco por la forma de jugar o ser arrasados por Alemania. Estoy preocupado por Juan Reynoso, que es un entrenador de experiencia, curtido, y no se entiende que un líder, que tiene que saber donde está, que debe saber que pieza tiene y cuantas virtudes puede aprovechar, pueda haber jugado de manera tan inconsciente contra Alemania, la verdad la pifió totalmente”, expresó.

“Yo no creo que pase solamente por un error, no me parece que se le ‘quemó el laboratorio’, que el ensayo salió mal. No creo que vaya por ahí. A ese nivel no es un error, creo que hay una lectura desconectada de la realidad, si quieren llamarla algo arrogante, llámenla”, agregó

“Reynoso qué ¿Está por encima de los jugadores, de la táctica, del rival, del escenario o de la categoría del rival? ¿Está por encima para darse ese tipo de licencias? Yo creo que ahí Reynoso tiene que pisar tierra”, señaló.

“Ya había conseguido Gareca con hacer un equipo fiable a Perú, un equipo humilde, pero que jugaba. Con un montón de defectos, con un montón de carencias, pero había logrado que ese equipo sea justamente eso, un equipo. En las buenas y en las malas. Pero lo de ayer (sábado) me pareció que Reynoso desfiguró al equipo. A ese nivel, ya no es un error”, dijo.

“Para mí, tiene que bajar un cambio Reynoso, conectar más con sus jugadores, porque es peligroso. Te comienza a desconfiar la gente, que ya lo hace, la gente pide ya pide que vuelva Gareca, que busquen un técnico estamos a tiempo. Yo no pienso que eso tiene que pasar”, comentó.

“Creo que se genera desconfianza en la gente y lo que puede resultar más peligroso es la desconfianza adentro, esa sí cuesta. La de afuera te incomoda, la de adentro cuesta. Tiene que ponerse Reynoso con el grupo en una situación más real, más pie a tierra. Espero que eso cambie”, finalizó.