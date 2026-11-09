Cesc Fábregas, en un entrenamiento con el Como. Foto: EFE
Cesc Fábregas, en un entrenamiento con el Como. Foto: EFE
Por Redacción EC

El llamado de Francesco Andrealli a la selección peruana no solo generó expectativa entre los hinchas de la Bicolor, sino también alegría en el entorno del Como 1907. Cesc Fàbregas, entrenador del primer equipo italiano, se refirió a la convocatoria del joven mediocampista y recordó el vínculo que construyeron desde que coincidieron en las divisiones menores del club.

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