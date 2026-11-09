El llamado de Francesco Andrealli a la selección peruana no solo generó expectativa entre los hinchas de la Bicolor, sino también alegría en el entorno del Como 1907. Cesc Fàbregas, entrenador del primer equipo italiano, se refirió a la convocatoria del joven mediocampista y recordó el vínculo que construyeron desde que coincidieron en las divisiones menores del club.

“Es como mi hijo”, expresó el estratega español al hablar del futbolista de 19 años, quien recibió su primera convocatoria a la selección mayor bajo la dirección técnica de Mano Menezes. Fàbregas también resaltó su evolución y consideró que merece la oportunidad de representar al Perú.

El entrenador del Como contó que conoció a Andrealli cuando asumió la conducción de las categorías juveniles del club, hace aproximadamente tres años. En ese momento, explicó, no tenía la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas, por lo que decidió trabajar con los jugadores que ya formaban parte de la institución.

“Es como mi hijo. Cuando tomé los juveniles hace tres años, no me dejaron hacer ningún fichaje, entonces me dieron un equipo y dije ‘vale, trabajo con eso, no experimento’. Vino a trabajar y fue con la Sub-17 en ese momento y jugamos un partido contra Inter de Milán de Chivu. Nos ganaron 5-2, pero jugó 10-15 minutos y me gustó mucho. Después de eso le dije a su entrenador si podía venir con nosotros”, señaló.

Fàbregas también destacó el crecimiento que ha mostrado el mediocampista desde aquella primera oportunidad y celebró que ahora pueda dar un paso importante en su carrera internacional.

Francesco Andrealli es uno de los 'sparrings' más destacado de la selección peruana en la gira en Rusia. (Foto: FPF)

“Ha crecido mucho realmente. Fue definitivamente el único jugador que he podido tomar a pesar de que era de nuestras inferiores en el buen sentido. Muy feliz por él, muy merecido, que disfrute la experiencia”, agregó.

¿Quién es Francesco Andrealli y qué vínculo tiene con la selección peruana?

Francesco Andrealli es un mediocampista de 19 años nacido en Como, Italia. Tiene ascendencia peruana por parte de su madre y nacionalidad italiana por su padre, por lo que cuenta con la posibilidad de representar a ambos países.

El volante se formó en las divisiones menores del Como 1907, club al que llegó cuando tenía ocho años. Actualmente integra el equipo Primavera -la categoría juvenil del conjunto italiano-, del que también es capitán, y participa en la UEFA Youth League.

⭐️🇮🇹🇵🇪 Cesc Fàbregas, DT de Como 1907, sobre Francesco Andrealli: "Es como mi hijo. Cuando tomé los juveniles hace tres años, no me dejaron hacer ningún fichaje, entonces me dieron un equipo y dije ‘vale, trabajo con eso, no experimento’. Vino a trabajar y fue con la Sub-17 en ese momento y jugamos un partido contra Inter de Milán de Chivu. Nos ganaron 5-2, pero jugó 10-15 minutos y me gustó mucho. Después de eso le dije a su entrenador si podía venir con nosotros". 🗣️ "Ha crecido mucho realmente. Fue definitivamente el único jugador que he podido tomar a pesar de que era de nuestras inferiores en el buen sentido. Muy feliz por él, muy merecido, que disfrute la experiencia", dijo sobre la convocatoria de la Selección Peruana. 🎙️ Vía: @ovacionweb — Momento Deportivo (@MDeportivope) November 9, 2026

Su relación con la Bicolor tampoco comenzó con esta convocatoria. Andrealli ya había sido considerado en las categorías menores de Perú y tuvo participación con la selección Sub-20. Ahora, Mano Menezes decidió incluirlo en la nómina del equipo absoluto para el amistoso internacional frente a Bolivia.

De esta manera, el encuentro ante el combinado altiplánico representa una oportunidad para que el joven volante pueda debutar con la selección mayor. El partido está programado para este viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute.

VIDEO RECOMENDADO