Felipe Chávez juega en Bayern Múnich II. (Foto: Getty Images)
Redacción EC

Felipe Chávez logró debutar con la selección peruana el pasado mes de octubre en el amistoso frente a Chile, y ya es alabado en las inmediaciones de su club.

Jochen Sauer, Director Juvenil del Bayern Múnich, destacó el talento del futbolista de 18 años.

“Pippo es un talento muy prometedor. Un jugador tranquilo e iluminado dentro del campo. Aunque es un chico de Augsburgo, también vemos el impacto peruano. Es un artista con la pelota y su zurda. Creemos en su potencial profesional”, mencionó.

