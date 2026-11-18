Francesco Andrealli vivió su primera convocatoria a la selección peruana, aunque no sumó minutos en el triunfo 2-0 frente a Bolivia. El volante espera tener pronto su oportunidad.

El futbolista de 19 años, nacido en Italia y con nacionalidad peruana, contó cómo recibió los consejos del comando técnico de Mano Menezes durante su primera experiencia con el equipo mayor.

“Me gustó estar ahí con la mayor. Como jugador y como persona. En la cancha y afuera. Me dijo que tengo que jugar como sé. Que esté tranquilo. Que juegue como soy capaz”, señaló en conversación con RPP.

Andrealli también explicó por qué decidió representar a Perú en lugar de Italia. Su vínculo previo con el grupo y el ambiente que encontró en la Videna fueron determinantes para tomar esa decisión.

“Conocía un poco la Videna antes y al grupo por el sparring que tuvimos en Rusia el año pasado. Esa vez me gustó el grupo y cómo se ayudan. Es como una familia. Hablé con mis padres y vimos que esta era una oportunidad para mi carrera”, apuntó.

Asimismo, destacó la cercanía que mantiene con Gianluca Lapadula, a quien considera una persona importante en su adaptación. Mientras tanto, aguarda su oportunidad en el primer equipo del Como italiano.

“Me ayuda porque hablo con él y es como un hermano. Confío en él y también ayuda a la selección en el camerino con sus palabras. Habla bien el español y en la cancha ayuda con su actitud”, sostuvo. “Tengo que esperar mi oportunidad. Sé que se me va a dar y no soltarla. Con Nico Paz, he hablado con él. Es de mucha broma y me gusta eso”, mencionó.

Asimismo, no dudó en mostrar su alegría por pertenecer a ‘La Bicolor’. “Es un orgullo vestir la camiseta del país, siempre voy a dar lo máximo de mí para la selección”, setenció.