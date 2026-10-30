Jean Ferrari habló sobre el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana para los amistosos ante Bolivia y Panamá, y señaló que la decisión corresponde al entrenador Mano Menezes.

El gerente de fútbol de la FPF evitó anticipar detalles sobre las conversaciones entre el técnico y el mediocampista. “Es un tema que maneja puntualmente Mano Menezes”, explicó durante una entrevista con RPP.

Sin embargo, Ferrari reconoció su deseo de volver a contar con el futbolista en la Bicolor. Ante la consulta sobre su retorno, expresó claramente su postura: “A mí sí me gustaría”.

Tapia no integra la selección peruana desde septiembre de 2025, cuando el equipo nacional enfrentó a Paraguay por las Eliminatorias. Agustín Lozano, presidente de la FPF, también descartó públicamente conflictos con el jugador.

En su momento, el volante defendió la autonomía del comando técnico para elegir convocados. “El técnico tendrá sus razones, nunca participó de las convocatorias que le corresponde al comando técnico”, sostuvo, reafirmando su respeto por las decisiones deportivas.