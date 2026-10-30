Jean Ferrari mencionó que a él sí le gustaría el retorno de Renato Tapia a ‘La Bicolor’, pero es un tema que maneja el seleccionador. (Foto: FPF)
Jean Ferrari mencionó que a él sí le gustaría el retorno de Renato Tapia a ‘La Bicolor’, pero es un tema que maneja el seleccionador. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Jean Ferrari habló sobre el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana para los amistosos ante Bolivia y Panamá, y señaló que la decisión corresponde al entrenador Mano Menezes.

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