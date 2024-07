ESPN EN VIVO: España vs Inglaterra - Final EURO 2024

EN VIVO, España vs. Inglaterra gratis por ESPN: sigue el partido por la final de la Eurocopa 2024 que se juega el domingo 14 de julio de 2024 desde las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador en el estadio Olímpico de Berlín (Alemania). La transmisión por TV está disponible en Sudamérica en el canal ESPN a través de Disney Plus, DirecTV, Movistar y Claro, entre otros operadores de televisión pagada por cable. La 1 de TVE transmite en España, Sky Sports y Canal 5 en México, Fox Sports, TUDN y Univision en Estados Unidos. El juego también se puede seguir vía streaming en plataformas como DirecTV GO (DGO), Izzi, ViX Premium, RTVE Play, Flow, Movistar TV App o Claro TV Plus.

