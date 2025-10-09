ESPN EN VIVO : por este canal en Chile podrás vivir todo el partido de Chile vs. Perú por amistoso FIFA desde el estadio Bicentenario de La Florida. El partido arrancará a las 8 de la noche (horario chileno) este viernes 10 de octubre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, Entel TV, VTR o Claro (en Chile) el canal respectivo. Si quieres seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

