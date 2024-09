Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO medirán fuerzas hoy, sábado 07 de septiembre del 2024 por partido amistoso, desde el Sporting Park de Kansas City. En Estados Unidos, la transmisión del juego será por UNIVERSO, Telemundo y Peacock, mientras que en el resto de Sudamérica lo podrás mirar en Disney Plus. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 15:00 (hora peruana) y 16:00 (hora de New York). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.