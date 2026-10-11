Todo se complica para los locales en el cierre del primer tiempo. Aldair Fuentes se fue expulsado en el duelo entre Cusco FC y Alianza Lima por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, luego de protagonizar una agresión contra Jairo Vélez. La acción ocurrió en los últimos minutos de la primera mitad y dejó al conjunto local con diez jugadores.

La jugada comenzó cuando Vélez intentó recuperar el balón y cometió una falta por detrás sobre Fuentes. Sin embargo, cuando el defensor de Cusco FC perdía el equilibrio, reaccionó de manera violenta y terminó pateando en la cabeza al atacante blanquiazul, que se encontraba en el suelo. Ante la evidente agresión, el VAR llamó al árbitro Joel Alarcón para que revisara las imágenes y determinara la sanción correspondiente.

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Tras observar la acción, Alarcón decidió expulsar a Fuentes, quien dejó a su equipo en inferioridad numérica para afrontar todo el segundo tiempo. Alianza Lima, que ya ganaba 1-0 gracias a un blooper del arquero Pedro Díaz, tendrá un hombre más en el campo para la etapa complementaria. La expulsión supone un nuevo golpe para el conjunto cusqueño en un partido marcado por la polémica.