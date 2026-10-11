El defensa cusqueño vio la tarjeta roja tras golpear en la cabeza al atacante de Alianza Lima.
El defensa cusqueño vio la tarjeta roja tras golpear en la cabeza al atacante de Alianza Lima.
Por Redacción EC

Todo se complica para los locales en el cierre del primer tiempo. Aldair Fuentes se fue expulsado en el duelo entre Cusco FC y Alianza Lima por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, luego de protagonizar una agresión contra Jairo Vélez. La acción ocurrió en los últimos minutos de la primera mitad y dejó al conjunto local con diez jugadores.

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