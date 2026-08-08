Mainz continúa con su preparación para la temporada 2026-27 de la Bundesliga y este sábado consiguió una contundente victoria por 4-0 ante Paris FC. El defensa peruano Fabio Gruber fue titular y protagonizó uno de los momentos destacados del encuentro al marcar un golazo de chalaca.

El zaguero nacional abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo. Gruber aprovechó un despeje corto de la defensa del conjunto francés y, dentro del área, resolvió con una espectacular definición de chalaca para poner el 1-0 a favor del Mainz.

El conjunto alemán mantuvo el dominio y amplió la ventaja antes del descanso. A los 32 minutos, Phillip Tietz apareció para marcar el 2-0. En la segunda mitad, Ransford Königsdörffer aumentó la diferencia a los 82’, mientras que Kacper Potulski sentenció la goleada con el 4-0 a los 86 minutos.

El tanto representa una importante noticia para Fabio Gruber, quien busca ganarse un lugar en el plantel del Mainz de cara al inicio de la Bundesliga. El defensor peruano viene sumando minutos durante la pretemporada y apunta a consolidarse en el fútbol alemán.

Ahora, el Mainz tendrá un último amistoso antes del inicio de la temporada 2026-27. El equipo de Gruber enfrentará al Bournemouth el próximo sábado en el MEWA Arena, desde las 8:30 a.m. (hora peruana), en el cierre de su preparación.