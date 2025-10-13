La selección peruana necesita un recambio generacional para afrontar las próximas competencias oficiales y uno de los nombres que suena como nueva aparición es Fabio Gruber.

El defensor aleman de origen peruano milita en el FC Núremberg de la Bundesliga 2 y compartió su deseo de vestir la blanquirroja próximamente.

“Mi madre es peruana y mis abuelos vivían allí. Todavía tengo familia allí. Iba a menudo. Mi madre se sentiría increíblemente orgullosa y muy feliz. Ella está impaciente y no para de preguntar si la FPF ya se ha puesto en contacto conmigo. Casi tengo que frenarla un poco”, dijo en entrevista con el medio alemán Bild.

Por otro lado, remarcó que no tiene problemas con el idioma porque habla español con fluidez.

“Hasta el día de hoy, mi madre habla principalmente español conmigo. A veces solo le respondo en alemán. Pero el español es un idioma muy bonito. También hablo español a menudo con nuestro entrenador asistente, Javier Pinola”, apuntó.

Por el momento dijo que se centra en su club, pero no descarta sumarse a la selección peruana, sobre todo a poco de dos fechas FIFA, en las que Perú se medirá ante Rusia y Chile.

