Farfán sobre su salida del Al Jazira: "Tuve una lesión muy grave y el club no cumplió con mi contrato"

Jefferson Farfán llegó al Lokomotiv en 2017 para retomar su carrera futbolística luego de un parón tras su sonada salida del Al Jazira de los Emiratos Árabes. El delantero nacional se refirió a este hecho en una extensa entrevista desarrollada en Rusia.

"Me perdí el final de la temporada debido a una lesión bastante grave. Además, el club no cumplía ciertas condiciones de mi contrato. Estos dos puntos fueron las razones principales de mi partida. En comparación con Europa, la vida y el fútbol en los Emiratos Árabes es una cosa muy complicada. En primer lugar, este es un país con una estructura especial, y en segundo lugar, fue difícil adaptarse al fútbol árabe", precisó el ex Alianza Lima.

Además, Jefferson Farfán se refirió sobre los inconvenientes que vivió para entrenar y para adaptarse al fútbol de los Emiratos Árabes. El peruano buscó competir nuevamente en la Champions y Europa League.

"Nunca me entrené en la noche debido al calor infernal. En los Emiratos, hubo varias sutilezas que causaron problemas con la adaptación. El nivel de fútbol no es muy alto. Y tenía un deseo natural de sentirme como un jugador de pleno derecho otra vez, para jugar en la Champions League o en la Europa League. La oferta del Lokomotiv coincidió con el deseo de salir de esta rutina", mencionó el goleador.