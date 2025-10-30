Tras varias semanas de negociación, finalmente se confirmó que la selección peruana afrontará un último amistoso ante de fin de año, y será ante Bolivia, que se prepara para el repechaje al próximo Mundial.

Tal cual lo confirmaron desde el país altiplánico, se jugará el próximo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.

Cabe mencionar que, al no tratarse de una fecha FIFA, se jugará con futbolistas del medio local en su mayoría.

Bajo el interinato de Manuel Barreto en la blanquirroja, también se jugará en el mes de noviembre ante los seleccionados de Rusia y Chile.

En octubre, la selección peruana cayó por 2-1 en Santiago ante Chile, en el estreno del estratega peruano, quien tomó el lugar de Óscar Ibáñez.

