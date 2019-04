Federación Peruana de Fútbol: ¿qué pasará ahora con la Unidad Técnica de Menores?

Luego de ese golpe anímico que significó la eliminación mundialista de la selección peruana Sub 17, en Videna están buscando la calma para analizar situaciones y señalar cuál es el rumbo a seguir. Por ahora, la Dirección Deportiva de la Federación Peruana de Fútbol ha decidido respaldar este proceso de la Unidad Técnica de Menores con Daniel Ahmed a la cabeza. El contrato de los integrantes de esta UT vence en diciembre de este año. Hay voluntad de proponer una renovación, sin embargo, Ahmed es quien tiene la última palabra. ¿Qué es lo que viene ahora para la Unidad Técnica en el corto plazo?

1. Formación de la Sub 13

​

Esta selección Sub 17, dirigida por Carlos Silvestri, y que ocupó el quinto lugar en el Sudamericano de la categoría, tuvo prácticamente cuatro años de trabajo y más de sesenta partidos internacionales. Pero esta historia comenzó en el 2015, precisamente en los inicios de los trabajos de esta Unidad Técnica de Menores. Luis Bolaños fue quien coordinó el seguimiento para ir seleccionando a los talentos menores de 13 años y luego se formó una Selección Sub 15 bajo la dirección técnica de Édgar Teixeira. De esta última Sub 17, prácticamente el 50% siguió todo este proceso. El objetivo es repetir este proceso y, en estos meses, una de las prioridades es ir formando la próxima selección Sub 13.

El trabajo de scouting y la observación en los torneos como Copa Federación y Retos Regionales, serán los motores principales para ir cerrando la lista de los futbolistas de la categoría 2006, que tendrían condiciones para ir siendo reclutados en procesos de selecciones. En caso que esos jugadores sean de provincias, al encontrarse en edad escolar, la Federación les ofrece hospedaje y colegio para que entrenen en Lima. Hay jugadores del interior de esta Sub 17 que fueron captados por clubes de Lima desde que estaban en la etapa de Sub 15.

2. Continuidad de la Sub 17



A Carlos Silvestri, técnico de la Sub 17, se le propondrá continuidad al término de su contrato (finales de este año). Lo que faltaría definir es quién se encargará de este grupo de jugadores ahora convertidos en Sub 18. Daniel Ahmed ha pedido que no se desarme la base y que este grupo siga compitiendo hasta que evolucione en la próxima Sub 20 que nos representará en el Sudamericano del 2021. No olvidemos que la Federación Peruana de Fútbol podría postular para ser sede de esta Copa del Mundo. Eso lo comunicó el mismo presidente en funciones, Agustín Lozano, luego de que FIFA nos quitara la localía del Mundial Sub 17 (en febrero de este año) para dárselo a Brasil. Los otros países que buscarían organizar esta Copa del Mundo son Costa Rica y Uruguay.

“El valor que debemos darle a una Sub 17 o Sub 20 también tiene que ver con la cantidad de jugadores que alcanzan una selección de mayores”, nos dijo hace dos meses Ahmed. Darle continuidad a este grupo de jugadores está relacionado a esta meta. En la actual Unidad Técnica de Menores conocen muy bien la historia de cómo se descuidó a la Sub 17 del 2007, que luego de clasificar al Mundial en Corea no tuvo más complemento en la formación de los jugadores. A la Sub 20 del 2009 solo llegó menos de la mitad de aquel plantel dirigido por Juan José Oré. El único de esa generación que hoy es convocado en mayores es Pedro Gallese, quien precisamente no fue titular ni en Sub 17 ni en Sub 20.



3. Torneo Centenario y Retos Regionales



Dentro del proyecto de Daniel Ahmed en la UT de Menores, un tema que debía ser abordado con urgencia era la masificación en la formación de futbolistas. Descentralizar la proyección de jugadores, que los procesos crucen las fronteras de Lima. Para eso se diseñó la organización del Torneo Centenario Sub 13, Sub 15 y Sub 17 y los Retos Regionales para hacer visorías a adolescentes con condiciones futbolísticas en el interior del país.

Esta selección Sub 17 es el primer fruto de ese proyecto hacia la Descentralización. El 25% de integrantes del plantel dirigido por Silvestri ha nacido en provincia, eso sí todos fueron reclutados por scoutings de clubes limeños. De la selección Sub 15, que acaba de llegar de una gira en Eslovenia, la mitad de integrantes del plantel no nacieron en Lima. Los índices de Descentralización han ido creciendo, de a pocos, pero el objetivo es que los porcentajes de futbolistas del interior vaya en aumento.

4. Los Juegos Panamericanos Lima 2019



Este proceso no se encuentra dentro de las responsabilidades directas del equipo de Daniel Ahmed. Sin embargo, la Unidad Técnica de Menores va a compartir con el comando técnico de la Sub 22 (con Nolberto Solano a la cabeza) un informe sobre las conclusiones que dejó la última Sub 20, que compitió en Chile y que no clasificó al hexagonal final. Existe el interés en que por lo menos de cinco a siete jugadores de este proceso sean parte de la selección peruana que competirá en los Panamericanos Lima 2019.

La convocatoria de Solano, para el microciclo de este grupo de trabajo, se dará a final de mes. Nombres como los de Fernando Pacheco, Jairo Concha y Marcos López (si es que recibe permiso de su club) podrían reaparecer con la blanquirroja en los Juegos. A largo plazo, lo que busca esta UT de Menores es que entre la Sub 20 y Sub 17 sumen a unos 13 o 15 jugadores que sean seleccionables para equipos mayores que compitan en las próximas tres Eliminatorias mundialistas.