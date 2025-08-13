Felipe Chávez: quién es el peruano de 18 años que evoca el legado de Pizarro y por qué este será un año clave en el Bayern

Nació en Augsburgo, Alemania, en 2007, pero por sus venas corre sangre peruana gracias a su padre. Es Felipe Chávez, el peruano sensación del momento: con apenas 18 años hizo su debut profesional con el Bayern Múnich, uno de los clubes más poderosos del mundo al que llegó en 2019 tras crecer en el equipo de su ciudad natal, el Augsburgo. En el último amistoso de pretemporada, Vincent Kompany, legendario defensor belga que hoy es el DT del cuadro bávaro, decidió poner a Chávez desde el inicio junto a cracks como el francés Gnabry y el portugués Rafa Guerreiro.

Fue victoria 2-1 ante el Grasshopper en Suiza. Fue, también, un partido que Kompany utilizó para ver a nuevos jugadores. Como Felipe, estaban el austriaco Magnus Dalpiaz, el sueco Jonah Kusi-Asare o el portugués David Daiber, todos de 18 años, todos talentos que el club considera que deben empezar a sumar minutos.

Hoy también fue el DEBUT (y de titular) con el Bayern de FELIPE CHÁVEZ.



El germano-peruano del 2007 es un interior con una capacidad brutal para llegar pero también con un gran pase en largo, como el que lanza la contra del 0-2.



El peruano disputó 62 minutos y desde ya se puede decir que está mostrando cosas interesantes para ser tomado en cuenta. Ubicado en la primera línea de volantes junto al alemán Bischoft, ‘Pippo’ tocó el balón 39 veces, tuvo un 88% de precisión en sus pases y dio un pase clave. Pero lo más importante: de su pie derecho nació el segundo gol bávaro.

En un contragolpe, Chávez envió un pase de unos 40 metros hacia su compañero, Lennart Karl, quien controló y asistió a Kusi-Asare para que anotara el tanto. Tras la jugada, las cámaras de la transmisión -a cargo de Bayern Múnich TV- mostraron el gesto de aprobación del técnico Vincent Kompany. Diez segundos se demoró su equipo en pasar de defensa a ataque y marcar.

Después de destacar en las inferiores del Bayern, Felipe está teniendo su primera experiencia en el primer equipo bávaro. Hace menos de un año, en octubre, hizo su debut en el equipo de reserva. Hoy ya puede marcar el 12 de agosto en su calendario como el día que cumplió su sueño de estrenarse con sus ídolos. Y dentro de poco iniciará una temporada clave para él: es el turno del siguiente paso, de consolidarse en la reserva y dar algunos saltos a la mayor, si Kompany lo requiere.

Felipe Chávez sus números en su debut con el Bayern Múnich 62' minutos jugados 39 toques de balón 88% de precisión 30/34 1 pase clave exitoso 1/2 duelos ganados

El legado de Claudio Pizarro

El 30 de junio de este año, Claudio Pizarro fue el encargado de revelar la ampliación del contrato de Felipe Chávez. Aunque no se informó el tiempo, sí se supo que iba a ser un vínculo con un tiempo de duración largo, de esos que se le ponen a los talentosos. El volante de 18 años, entonces, tiene en sus manos el poder seguir el legado que dejó el ‘Bombardero de los Andes’, considerado una leyenda en el club bávaro.

Claudio Pizarro protagonista en el anuncio de la renovación de Felipe Chávez con Bayern Múnich.



“Hoy volvemos a tener un peruano en nuestro once”, tuiteó la cuenta en español del Bayern. Diez años después del último partido de Pizarro (2-0 al Mainz en 2015), Chávez jugó con él primer equipo bávaro. Y la victoria también tuvo dos goles.

Felipe ya vistió la camiseta de la selección peruana. Lo hizo en 2023, en el el Sudamericano Sub 17 de Ecuador, donde Pablo Zegarra lo convocó para jugar dos partidos. Los resultados, por otro lado, no fueron los mejores, ya que la bicolor terminó en el último puesto de su grupo con solo un punto.

