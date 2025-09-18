Felipe Chávez, un ‘Cueva’ que no baila, habla poco y entrena seis días a la semana: ¿Por qué la joya del Bayern es el ‘10′ que urge la selección al 2030?

Su día empieza frío y temprano en Múnich. No es de hablar mucho, al menos no en español. La última vez que estuvo en la selección peruana entrenó bajo la mirada ante de José Guillermo del Solar y su hermano Fernando en la Sub Sub 20. Le dicen ‘Pipo’ de cariño, pero cuando pisa suelo peruano lo apodan el ‘gringo’ por su español algo masticado y su hablar pausado. Hace unos meses renovó contrato con el Bayern Múnich y a los 18 años ha debutado ya con el equipo principal. Felipe Chávez es un mediapunta/enganche que en sencillo puede llegar a ser una versión europeizada de Christian Cueva o un nuevo André Carrillo. Entre todas esas alternativas hay una que prima: la esperanza de que se convierta en el nuevo conductor de la Bicolor con miras a las Eliminatorias 2030.

Su nombre resuena con mayor potencia desde el fallido Sudamericano Sub 20 en el que la selección peruana cumplió la peor campaña de su historia en esa categoría. Curiosamente, su ausencia fue más notoria que cualquier otra actuación bicolor.

Si su ausencia hizo ruido, su destello progresivo en las divisiones inferiores del Bayern Múnich este año han convertido la bulla en una melodía que entusiasma y despierta una alta expectativa. Recientemente se estrenó con un doblete soñado en el Bayern Múnich Sub-19 por la UEFA Youth League 2025-26. Fueron dos goles ante el Chelsea en la versión juvenil de la Champions. ¿Parece poco? Los dos tantos los anotó en un intervalo de siete minutos. ¿Parece poco? El primero fue un gol olímpico. Si fuera argentino hoy ese doblete estaría en los bloques de ESPN y Olé.

A mediados de agosto debutó en el equipo principal de Bayern Múnich en un amistoso ante Grasshopper. El cuadro bávaro pronostica un futuro importante para el juvenil y seguramente su siguiente paso sea el Bayern Múnich II.

Existe un riesgo muy alto de exagerar las proyecciones de su rendimiento desde Perú. La carencia propia del universo de jugadores con potencial para la selección peruana multiplican las expectativas. Ya pasó con Cristian Benavente y recientemente con Piero Quispe. ¿Qué tiene a favor entonces Chávez?

“A nivel de Cristiano Ronaldo o de Nolberto Solano en los tiros libres”, afirmó Pablo Zegarra hace unos meses en una entrevista a Radio Exitosa. Zegarra fue entrenador de Chávez en la anterior Sub 17. ¿Es tanto así? Por ahora es figura en la Sub 19 del Bayern y va camino a consolidarse en la reserva del Bayern. Ya tuvo la oportunidad de entrenarse con el primer equipo y mantiene su proceso de consolidación en una liga y un club que cuenta con las mejores comodidades y máximas exigencias a nivel mundial. Todo eso incrementa el % de probabilidad de éxito.

Zegarra cuenta que cuando llegó a la Sub 17 le costaba el idioma y su personalidad introvertida lo reducía a pocas palabras. Eso sí, con el tiempo mejoró su español y se adaptó a sus compañeros, quienes de cariño le decían ‘gringo’.

Felipe es polifuncional. Puede jugar con éxito en todo el frente de ataque: mediocentro, enganche, extremo o detrás del nueve. En la actual competencia del Bayern Sub 19 juega de enganche y usa la dorsal número 10. Además, está habituado al gol. Su último doblete lo confirma.

Su presencia dentro de ese espectro de nuevas figuras resalta por dos factores claves: su capacidad y la ausencia de más alternativas con ese nivel de proyección. Tras los intentos fallidos para encontrar un reemplazante natural a Christian Cueva en la selección, Chávez se asume como un buen proyecto. Eso, proyecto. A mediano plazo y con miras a las Eliminatorias 2030.

Ya tendrá 19 años cuando inicien las próximas eliminatorias en poco más de un año y su ascenso debe mostrar mayor consolidación en la primera división. Ya sea en el Bayern o en otro club. Por ahora, podemos decir que es el nuevo ‘Benavente’ a la espera de que se convierta en el nuevo ‘Cueva’. Y esa historia, lamentablemente, nos reduce a esperar con paciencia y fe.

Por lo pronto, con una personalidad totalmente opuesta al creativo que nos conquistó a base de bailecitos dentro y fuera de la cancha, Chávez -que no baila ni habla tanto- constituye la esperanza de un fútbol cada vez más escaso en cuanto a figuras de primer nivel como el peruano.

