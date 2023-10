—¿Debes ser de los chilenos más queridos en el Perú por el título del 2006? ¿Te tocó vivir momentos similares en otro lado?

No sé si el chileno más querido, pero sí respetado. En varios lugares me fue bien, como en Colombia, pero en Perú me sentí como en casa y eso gracias a la gente y al respeto que me gané. En Iquique tuve cosas muy similares, pero en Alianza fue un romance mutuo con la gente, con el Comando Sur.

— ¿ Ves a Alianza Lima? ¿Lo sigues desde Santiago?

Hace muchos años que no veo fútbol, Alianza Lima lo sigo por las noticias, el día domingo y veo sus goles, pero fútbol hace más de 10 años que no veo. Pero ustedes saben que el sentimiento no se termina, sigue siendo el mismo del 2006. Estuve un año y se consiguieron cosas después de tiempo. Pero lo que más valoro de lo que hice en Alianza fue lo que entregué en cada partido. Siempre lo di todo más allá de los resultados y ese respeto de la gente se gana. Uno se tiene que esforzar y dar todo en la cancha y eso entendió la gente desde el clásico hacia adelante. El sacrificio fue lo que hizo que la gente me respetara para lograr lo que conseguí.

— ¿Puede conseguir el tricampeonato?

Que Alianza Lima consiga el tricampeonato sería algo extraordinario, más que nada para la gente, ya que siempre se puede, está en la convicción de los jugadores y con esa hinchada que tiene, creo que es mucho más fácil el aliento, se te hace todo más fácil, ojalá que Alianza por la gente lo logre para que esos jugadores queden en la historia del club. — Cuándo estuviste en Lima el equipo íntimo armó un cuadro importante y salió campeón (2006). Esta temporada invirtió mucho más dinero en refuerzos.

¿Dirías que eso es garantía?

Pues.. contar con una gran inversión, eso no te asegura nada, que un equipo vaya andar bien no tiene que ver con el dinero. A lo largo de los años ha quedado demostrado que, por ejemplo, el mejor Real Madrid nunca ganó nada, lo que sí te puede dar un equilibrio, un trabajo, pero creo que Alianza, por lo que he visto en las noticias tiene la opción de pelear y ahora que sacó un gran resultado considero que con mayor razón (N. R. El triunfo ante Binacional en Juliaca). — Tener a Barcos, a Zambrano, a Cueva, ¿lo vuelve más favorito aún?

Siempre la opción está, depende de los jugadores y su jerarquía en la parte final del campeonato. En este tramo es cuando se ve de qué están hechos los equipos.

—Chile, Perú, Paolo— ¿ El trabajo de Berizzo es bueno o cómo se mira allá, cuál es la relación que tienen con su selección?

De la selección no he visto mucho, de hecho no vi los partidos de Eliminatoria como te vuelvo a reiterar, hoy estoy preocupado de lo que me gusta que es mi trabajo, andar en moto y fútbol no veo. Eso sí, siempre hay ilusión. Pero sí me gustaría que Chile vaya al Mundial, no puedo opinar mucho del trabajo de Berizzo porque no he seguido los partidos.

VIDEO RECOMENDADO Perú vs. Brasil juegan por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en el estadio Monumental de Santiago.

— Los partidos Perú vs Chile tienen mucha historia y por eso es llamado el Clásico del Pacífo, ¿quién viene mejor para este encuentro?

Los Perú versus Chile son un clásico tanto a nivel de selección y clubes, pero ojalá pudieran ir los dos al Mundial, pues sería algo bueno para Sudamérica. El cupo que se abrió da más chances de clasificación.

— ¿Por qué le va tan bien a Paolo Guerrero, el capitán de la selección peruana, que con 39 años está a punto de disputar una final de Sudamericana?

Porque cuando uno ha estado en Europa y después regresa a Sudamérica, obviamente va a marcar una diferencia, pueden ser por un tiempo, digamos, por un par de años. Pasa en su club en Ecuador y en la selección peruana. El nivel que se obtiene en Europa es totalmente diferente.

— ¿Y cree que Chile debe tomar sus precauciones con Paolo Guerrero?

No, porque eso ya no existe. Las precauciones de ese tamaño no se toman, cada uno tiene un esquema de juego. Esa es mi perspectiva.

En Chile, ¿cómo se vive el partido ante Perú?

La verdad que no estoy interesado en el fútbol desde hace mucho tiempo, no sé nada de fútbol, ese es el problema, nadie me cree, ahora me interesan otras cosas. Hace más de 12 años que no veo un partido de fútbol. Hoy en día estoy preocupado por lo que más me interesa, si tú me preguntas de Moto GP, te puedo responder lo que quieras.

¿Cómo nace su afición por las motos?

Desde chico me gustó, el fútbol para mí solo fue un trabajo, entonces, se acabó el trabajo se murió el fútbol. En mi casa no hay nada de fútbol, ni una pelota o camisetas, con eso te digo todo.

En serio, ¿no tiene ninguna camiseta de fútbol?

Ahora que recuerdo, tengo tres camisetas que son de Alianza Lima, selección de Chile y Cobreloa. Si tú entras a mi casa, nunca pensarías que fui jugador de fútbol.

¿Qué le gusta de las motos?

Que es un deporte, así como el fútbol, que algunos lo ven como su gran pasión, que se eriza la piel con un estadio lleno, a mí se me eriza cuando estoy en una moto.

¿A quién admira del Moto GP?

Hoy está Josep García, me gusta del motocross, Eli Tomac, Ricky Carmichael y del automovilismo Michael Schumacher. Acá en Chile, Carlo Alberto de Gavardo para mí fue un ícono por lo que ganó en el rally. También admiro a Travis Pastrana, quien fue campeón Mundial de motocross, hoy hace cosas extremas en automóvil y moto.

¿Actualmente a qué se dedica?

Tengo una empresa de taxis

¿Le está yendo bien?

El país hoy en día está en una recesión económica, lamentablemente, por un gobierno nefasto, mucha delincuencia, Chile en vez de seguir creciendo, retrocedió 20 años con este gobierno, la verdad que es terrible. De ser un país estable hemos retrocedido de todo esto.

Lo de su flota de taxis es más corporativo o se ha introducido a los aplicativos

No, presto un servicio en un terminal de San Felipe, ahí tengo mis taxis.

--