- A pesar de su edad, ¿cómo se explica la vigencia de Paolo Guerrero en el alto nivel futbolístico?

Es bastante común encontrar jugadores longevos que, en otra época, ya se tendrían que poner el rótulo de exjugadores. Creo que mucho, por supuesto, tiene que ver la genética que los ayuda, pero también los nuevos adelantos en cuanto a la nutrición. Una manera de entender el profesionalismo, que va ligado al cuidado personal, uno de los factores ligado a la genética, ayuda a los jugadores más allá de la suerte de no sufrir lesiones graves, por supuesto, sumado al amor por lo que hacen. Esas seguramente son las razones que en conjunto hacen que Paolo pueda seguir siendo titular en equipos importantes e inclusive en la selección.

— ¿Cómo se mira a Perú hoy, sin Gareca y con Reynoso? ¿Es más defensivo que creativo, más maduro?

Sí, seguramente, yo creo que Perú debe seguir respetando su esencia y tiene que recuperar su mejor estilo. Seguramente con el tiempo tendrá mejores resultados a diferencia si quiere imponer un modelo extranjero.

— ¿Qué sensación le ha dejado la era Reynoso?

Creo que todavía es muy pronto para emitir un juicio, pienso que hay que dejar pasar un poco de tiempo. No creo que Reynoso tenga mucho tiempo para planificar y hay que esperar porque la Eliminatoria es larga y de 10 clasifican 7.

— Acá en Perú hay una eterna discusión sobre Christian Cueva, su vida nocturna, su estado físico. ¿Cómo se lidia con jugadores geniales como él?

Jajaja (se ríe). Yo lo quiero mucho a Christian. Siempre sacrificamos al que no tiene nuestro apellido. Cueva es un jugador fantástico y habría que escucharlo. Es un chico inteligente y tiene un gran carisma. Yo no creo que sea un tonto e irresponsable para arriesgar todos los placeres de la vida que le da su carrera profesional. Hay momentos que tiene que disfrutar y muy bien que los haga. Muchas veces la envidia y no poder hacer lo que uno quisiera hacer, provoca que se termine de castigar las acciones de otros.

— ¿Qué hay en el físico y cerebro de Diego Maradona y Lionel Messi que los hicieron distintos a todos los futbolistas del mundo?

Lo que tienen no se puede explicar. No han nacido para ser explicables, nacieron para ser admirados. Por eso son lo que son, puesto que se pudiese explicar, su talento se repetiría en otros, pero eso no sucede y son irrepetibles. Yo prefiero que no exista palabra en el diccionario para describirlos.

— Desde el año 1985 se recuerda la marca de Reyna a Maradona. ¿Hacerle marca personal a Messi hoy sería una locura?

Messi desde el punto físico ya no es el mismo, pero eso es una decisión de Reynoso, que sabe mucho más que yo de acuerdo a la disposición que tiene de su equipo y cómo puede ganarle a Argentina. Yo creo que se van a enfrentar dos selecciones que tienen una historia muy buena.

— ¿Perú puede complicarle el partido a la Argentina de Scaloni?

Claro que le puede complicar, sin duda, yo he visto muchas veces a David haciéndole temblar las rodillas a Goliat. Puede complicarle la vida, no tengo duda.

— ¿Cómo se le podría vencer a Argentina desde el tema físico, táctico?

Ganar no es una obligación, es una posibilidad. Estoy seguro que todo el cuerpo técnico de Perú y jugadores van a hacer lo máximo para que las cosas vayan de la mejor manera. A lo mejor ganan el partido sin merecerlo, pero así es el fútbol.

— ¿Luis Advíncula dejará un legado en Boca Juniors como Julio Meléndez?

No, yo creo no. Él va a dar todo lo que puede, pero ya hablar de Meléndez es referirse a alguien extraordinario que marcó una época. Es injusta la comparación. — Yotún, Zambrano, Gallese, ¿son también las figuras peruanas que se miran afuera? A mí me gustan mucho los tres. Son importantes para tu selección. Me gustan los buenos jugadores de fútbol. Hoy están muy presionados.

— Yotún, Zambrano, Gallese, ¿qué les parece?

A mí me gustan mucho. Me gustan los buenos jugadores de fútbol. Boca y River tuvieron años de expectativas, pero te repito, hoy los jugadores están muy presionados, entran con una carga a jugar, en vez de una sonrisa. El espéctaculo comparado a épocas atrás ha cambiado mucho. Eso no se va a recuperar, ya que en los medios hay que gente que no sabe de fútbol, pero sabe cómo vender.

— ¿Zambrano dejó huella en Boca Juniors?

No fue lo que muchos esperaban, pero Boca no pasaba por un buen momento. El fútbol es un deporte colectivo, eso muchas veces influye.

