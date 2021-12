Conforme a los criterios de Saber más

En los últimos días, Christian Ramos ha querido alejarse de cualquier tipo de sobresalto. El defensor de la selección se fue al norte del país, donde la prioridad fue alejarse de los ruidosos rumores sobre su futuro. Ya de retorno, es el momento de las definiciones. Como buen zaguero, Ramos se anticipa y nos anuncia que la negociación con Alianza Lima está muy cerca de resolverse.

—¿Es muy raro mover así el calendario del fútbol peruano? Tus vacaciones han sido en diciembre y ya no en enero.

Sí, antes teníamos vacaciones en los finales de diciembre. Es raro este nuevo calendario, ahora todo se ha movido muy rápido por el tema del Mundial, por el tema del Covid. Tenemos que afrontar todo de la mejor manera. Hay equipos de la Liga 1 que ya están comenzando a entrenar y eso es bueno, sobre todo para llegar en óptimos condiciones a una fecha decisiva de Eliminatorias. Me dicen que los de la MLS van a entrenar en Videna y eso será clave para llegar con ritmo.

—¿Se podría decir que cada vez estás más cerca de Alianza?

Sí, estoy muy cerca de Alianza Lima. Ya está conversado. Me imagino que en los próximos días daré más detalles. Ambas partes queremos que pase.

—¿Te hicieron ofertas del extranjero?

Ya he pasado por estas situaciones. Siempre llegan ofertas y propuestas de supuestos equipos. Al final no se da, por eso no hago mucho caso, porque no llegan con algo formal.

—¿Lo más formal para ti ha sido lo de Alianza?

En las últimas dos semanas, lo de Alianza Lima ha sido lo más formal después que le dije a Chemo que no iba a continuar en la Vallejo. Además, lo de la ‘U’ se cayó.

-—Qué pasó con Universitario?

Sí hubo interés, hablé con el profesor Gregorio Pérez, me dijo que quería contar conmigo. Después vimos el tema económico y todo quedó en pausa. Además se habló mucho de por qué iba al estadio en la final, hasta que se cerró el tema y lo dejo ahí. Es un tema cerrado, aunque le agradezco al ‘profe’ por querer contar conmigo.

—¿Crees que exagera con eso del hinchaje de los futbolistas?

Se exagera mucho sobre el tema del hinchaje. Si uno defiende a un club tiene que hacerlo de la mejor manera. Jugué por los tres grandes del Perú y siempre le quise ganar a los rivales. Y siempre será así, uno puede ser hincha de cualquier club, ver el partido que te plazca y no debería exagerarse con eso.

—¿Y si en la conferencia te hacían decir “Y dale U”?

Es que ese es el tema, eso ya lo hacen por querer venderle algo a los hinchas y creo que no debe ser así. Lo que importa es que el futbolista se desempeñe bien y se mate por su club. Eso debería ser suficiente.





—Jefferson Farfán ya te abrió las puertas de Alianza públicamente...

Lo tomo de la mejor manera. Jefferson es un referente e ídolo del club. Que me dé la bienvenida es lo mejor, eso da confianza para saber cómo te va a recibir el plantel y los hinchas.

—¿Cuál crees que fue el punto de quiebre para que vuelvas a la selección?

Para mí fue la temporada que tuve con la Vallejo. Tenía continuidad, creo que estaba jugando bien, la Vallejo tiene una buena propuesta de juego. Por eso le agradezco mucho al club, a Chemo, porque me ayudaron bastante. El equipo estuvo bastante sólido, a pesar que no llegamos a la Libertadores. Todo eso fue clave para volver. Mi regreso fue paulatino, primero me llamaban, pero sin jugar. Yo me mataba para salir en lista. Mi cara nunca cambió, ni como suplente ni como titular.

—¿Encontraste muchos cambios en el plantel cuando volviste?

Son dos selecciones muy parecidas, se mantuvo la base de la anterior Eliminatoria, con algunos pocos jugadores nuevos que lo han hecho bastante bien y han sido bien acogidos, todos somos una familia. No encontré diferencias con el proceso anterior.

—¿Cuál fue la crítica que más te dolió en el último tiempo?

Yo siento que a veces las críticas son muy duras. Es verdad que no estuvimos bien y que veníamos perdiendo seguido. No levantábamos. Pero este grupo ha demostrado que en la adversidad se hace más fuerte. Acepto todas las críticas, pero la que más me molestó fue cuando decían que tenía que dar un paso al costado porque tengo 32 años o que digan que por estar en la liga local ya pasó mi ciclo. ¿Por qué dicen eso? Yo me siento vigente, y estar en la Liga 1 no debe ser determinante, hay muchos jugadores del torneo local que hoy están en la selección. Hoy los tiempos han cambiado, la edad no debería ser un factor.

—¿Y esto de criticar la edad crees que también ha sido excesivo con Farfán y Guerrero?

Obvio que sí, no puedes invitar al retiro a jugadores que te han hecho soñar, te han dado un Mundial, te han dado títulos. No se puede hacer eso, es una falta de respeto. Jefferson ahora es un recambio en Alianza que cuando entra es determinante y ha colaborado mucho para que ganen este campeonato. Y Paolo aún mantiene el instinto goleador, no podemos retirar a jugadores con esa experiencia y jerarquía.

—¿Has notado que a ambos les afectó mucho que se hable anticipadamente de sus retiros?

Claro que incomoda. Yo los veo entrenar y son “animales”. Entrar al campo de juego y son “animales”. Aparte en el campo de juego ambos generan mucho respeto. Yo lo he visto todo eso. Los rivales los respetan y los admiran mucho.

—¿Crees que ambos tengan algún tipo de protagonismo en la última parte de las Eliminatorias?

Sí, yo los veo a los dos siendo parte de nosotros, en el campo o acompañándonos. Ellos van a estar, yo veo todo el esfuerzo que hace Paolo para llegar a estas fechas finales y Jefferson ni qué decir.

—¿Por qué crees que se alternaron tantas parejas de centrales en el último tiempo?

En las Eliminatorias pasadas también se movieron defensores. Y al final el profesor Gareca se quedó con Alberto y conmigo. Ya no se movió más esa pareja, luego dejamos de ser llamados los dos. Por eso se emprendió la nueva búsqueda de centrales. Ahora estamos jugando Callens y yo, y tampoco eso garantiza que vamos a estar todos los partidos. Yo me mato para seguir estando y aprovechar la oportunidad. Hay mucha competencia.

—¿Alberto Rodríguez fue tu mejor acompañante en la selección?

Sí, podría decirse. Con Markarián, Alberto era titular y yo entraba a veces, no jugaba siempre. Comenzamos a compartir varios partidos sobre todo en la Copa América 2011. Con Gareca fuimos una dupla más estable. Siempre nos hemos comunicado bien, siempre nos hemos respetado mucho, por eso funcionaba bien.

—¿Cómo analizas el caso de Alexander Callens? Gareca lo llamaba continuamente, pero recién lo hemos podido ver alternando en la Copa América 2021.

Alexander siempre se mató en las entrenamientos. Nunca bajó los brazos y fue muy constante. Cuando le dieron la oportunidad, no la desaprovechó. Ojo que en su club New York City siempre fue titular. No tenía mucho protagonismo porque recién ahora ha llegado a una final en la MLS, pero siempre jugó allá. Ahora ya dio el salto, lo veo más protagonista en su club. Me alegra mucho por él, porque ha trabajado mucho para lograr esto.

—¿Crees que la posición de zaguero es la que tiene más relevo en la selección peruana?

Sí, somos como siete u ocho centrales de selección, cuando antes teníamos dos o tres. Por eso algunos aceptan hasta jugar de laterales y por eso todos sabemos que nadie puede confiarse. Es una competencia muy sana y tenemos centrales para rato. Es una pena que en otras posiciones no tengamos tanto recambio. Eso sí preocupa.

Christian Ramos ya fue jugador de Alianza Lima hace 10 años. Foto: GEC.

—Tú sí sientes que tienes cuerda para rato...

Por supuesto que me siento así, hasta que las piernas no me den y saber cuándo se acaba esto. En la selección quisiera estar siempre, pero eso tampoco depende de mí.

—¿Los resultados con selección afectan mucho en la parte anímica cuando vuelven a sus clubes?

Claro que repercute, en la selección pasas poco tiempo, sobre todo si vienes del exterior. Lo anímico es vital, el trabajo de los psicólogos y coachings en la selección es muy bueno. Sobre todo porque nos ayudaron mucho cuando pasamos por las situaciones más complicadas.

Atlas y León disputarán el título.

—¿Te unirás a los trabajos de la selección en quincena de diciembre?

Sí, ya nos han dicho que vienen los de la MLS, y probablemente los del fútbol local también. La próxima semana un grupo empieza a entrenar y está bueno eso, no podemos perder tiempo, los días están pasando bastante rápido.

—¿Estarás en los amistosos de enero?

Sí, lo más probable es que sea así según lo planificado. Yo estoy listo para afrontar este arranque de temporada con mi club y con la selección.

