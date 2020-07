Cuando hablamos de Fiestas Patrias, nos inflamos el pecho de orgullo por nuestro Perú. Lo primero que viene a la mente es la historia, cultura y hasta la gastronomía, pero el 28 de julio de 1953, los 29 mil 113 espectadores que asistieron al Estadio Nacional, fueron testigos de lujo de un triunfo para la historia: una espectacular goleada de la selección peruana por cinco goles ante Chile.

La ACF, Asociación Central de Fútbol (Hoy, ADFP, entre creado en el gobierno de Manuel A. Odría, conocido como el Ochenio), quedó con sus pares chilenos para disputar dos amistosos en el mes patrio de hace 67 años. Luego de olvidar registrar a Perú para las Eliminatorias al Mundial 1954, se decidió que estos amistosos se jueguen en la última semana de julio.

En ese par de amistosos en el recientemente ampliado y modernizado Estadio Nacional de Lima, se pondría de juego un trofeo, bautizado como la ‘Copa del Pacífico’. Esta fue la primera edición de este pequeño torneo amistoso entre peruanos y chilenos, ambos bañados por las aguas del Océano de ese nombre.

Así alineó la selección peruana contra Chile en 1953. (Foto: La Crónica)

Por otro lado, Chile llegaba a nuestro país mejor preparado, pero en medio de un mar de críticas. Semanas antes, perdieron 2-1 ante Inglaterra y España, que habían visitado Santiago. La queja principal fuero hacia la conformación del plantel, que tenía muchos cambios en comparación al que hizo una decente Copa América en 1953, jugada en el Nacional limeño.

EL ‘MAGO’ VALDIVIESO Y SU VÍNCULO CON CHILE

Juan Valdivieso fue elegido por la ACF como el entrenador del equipo peruano. Ya con 43 años, el brillante exarquero de selección y Alianza Lima reveló en una entrevista a la revista sureña Estadio que “Chile es mi segunda patria pues ahí debuté como internacional en 1927. Fue en Santiago en donde me llamaron ‘El Mago’, nombre que se popularizó en Perú”.

Valdivieso recordó que en tierras chilenas, anotó un gol ante Badminton en 1935, pues jugó como delantero para Alianza Lima. “Me acordaba de mis tiempos viejos y me iba para adelante, tal vez los defensas no me tomaban en serio y me dejaban jugar”, dijo. Ya hablando de los amistosos que debía dirigir, confesó estar en un “lío grande” pero que “no podía negar mi modesto concurso al fútbol de mi país”.

“El fútbol cambió. Un jugador puede ser muy bueno, pero no servir para el plan. En el Perú va a costar mucho imponer esa manera de pensar. Por todo esto, ser entrenador hoy en día, y aquí en mi país, es difícil”, comentó Valdivieso al medio chileno, que describió que tuvieron la charla tomando unas Cristal en el Circolo Sportivo Italiano, en donde entrenaba la bicolor.

El ‘Mago’ convocó a 26 jugadores, con Alberto ‘Toto’ Terry, Roberto ‘Tito’ Drago, Felix Castillo, Guillermo Delgado, Luis Navarrete y Luis ‘Joe’ Calderón como los más destacados. Esta fue la base que quedó a un partido de ganar el campeonato sudamericano unos meses antes. Los trabajos empezaron el 9 de julio.

El primer amistoso se jugó el 26 de julio, con triunfo chileno por 2-1. Era la primera vez que la ‘Roja’ le ganaba a Perú en Lima. Pese a lo parejo del partido, el pesimismo se hizo presente, bajando las expectativas para el encuentro de vuelta, programado en plenas Fiestas Patrias. Sergio Livingstone, arquero de la U. Católica, era el más destacado de los dirigidos por el húngaro Plattkó Ferenc.

LA GOLEADA

Martes 28 de julio de 1953. El Perú celebraba los 132 años de su independencia, pero todas las miradas estaban puestas en el Estadio Nacional. Perú y Chile se jugaban la primera edición de la ‘Copa del Pacífico’. Menor cantidad de público dijo presente en el primer escenario deportivo del país, en comparación al primer encuentro. El británico Charles McKenna dirigió el partido, personaje que será clave en esta historia.

Salida de la selección peruana para su amistoso contra Chile. (Foto: Revista Estadio)

Perú salió al campo con Clemente Velásquez en el arco, Enrique Velásquez y Guillermo Delgado en la defensa, Cornelio Heredia, Dagoberto Lavalle y Luis Calderón como volantes y Luis Navarrete, Roberto Drago, Alberto Terry, Felix Castillo y José Da Giau en la línea delantera. Estos dos últimos fueron las variantes en comparación al partido anterior, en el que arrancaron Guillermo Barbadillo y Gilberto Torres.

Los chilenos, quienes le regalaron un ramo de flores a cada futbolista peruano en la previa, dieron el puntapié inicial. Al minuto, casi abren el marcador, algo que hubiera sido fatal. A los 7′, ‘Toto’ Terry gana un balón aéreo, ‘quebró’ dos veces a Carlos Rojas, entró al área chica y anotó el primero para Perú. El arquero Livingstone quedó agachado en el suelo ante el remate cruzado del futbolista de la ‘U'. Las cuatro tribunas explotaron de la alegría.

A la jugada siguiente, Daniel Hormazábal saca mal un tiro libre, siendo amonestado verbalmente por el árbitro. El puntero derecho lo insulta, siendo expulsado por el británico McKenna. Aún no existían las tarjetas, así que se le indicó que salga del campo. Chile se quedaba con uno menos para los 80 minutos restantes del partido. Pese a esto, el primer tiempo fue muy parejo, con victoria peruana por 1-0.

La segunda parte fue, en términos de música criolla, de ‘rompe y raja’. Apenas a los tres minutos de iniciado, Luis Navarrete cobra un tiro de esquina y Cornelio Heredia dispara desde 30 metros. Un verdadero golazo para aumentar la cuenta a dos goles. Así, Perú era dueño de la ‘Copa del Pacífico’. Los entusiasmados hinchas aún no imaginaban lo que vendría.

A los 51′, Roberto Drago hace una pared con Terry, quien se la devuelve, y ‘Tito’, mostrando una gran habilidad personal, elude a Sergio Cortés y a Livingstone para marcar el tercero. La celebración del ídolo de Deportivo Municipal fue mayor, ya que ese día cumplía 30 años de edad. Algunos medios sureños indican que en verdad fue autogol de Cortés.

Postal del Perú vs. Chile en 1953 en el Estadio Nacional. (Foto: Revista Estadio)

Un perfecto remate de cabeza del ‘Toto’ Terry, que dejó parado al arquero Livingstone, sería el 4-0. La felicidad quedaba chica entre los asistentes al Nacional. En tan solo seis minutos, Perú le había anotado tres goles a los sureños. De por sí, ya era una celebración de Fiestas Patrias eufórica, quizás la mayor en muchos años. Aún así, hubo espacio para un tanto más.

A los 67′, el mismo Livingstone le agarra la cabeza a Drago cuando estaba a punto de anotar. Era penal a favor de los nuestros. Cornelio Heredia la cambió por gol, el quinto para una tarde mágica en Lima. Allí, Valdivieso sacó a Terry, la figura de la cancha, para esperar el final. Perú goleó 5-0, se quedaba con la ‘Copa del Pacífico’ por diferencia de goles, y dio la vuelta olímpica con el trofeo, ante el aplauso del público.

“Jugamos con corazón y obtuvimos un gran triunfo”, alcanzó a decir Alberto Terry, apodado también la ‘Saeta Rubia’ por el color de su cabello. Perú era ganador de la primera edición de este torneo, pero no pudo hacerlo más desde 1985, si no consideramos al amistoso de 2018 en el historial. Chile lo hizo en siete oportunidades.

La FIFA cuenta estos encuentros como oficiales, pese a que Perú se presentó con una camiseta blanca con detalles rojos en el cuello y el escudo de la ACF, y no el de la FPF, en el pecho. Encima, la convocatoria fue hecha por este primer ente, considerándose como un seleccionado integrado por futbolistas de Primera División.

