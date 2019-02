FIFA le quitó la sede del Mundial Sub 17 a Perú: así reaccionó la prensa nacional y mundial | FOTOS

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció este viernes, mediante un comunicado, su decisión de retirar la sede del Mundial Sub 17 de este año a Perú. La prensa mundial y nacional reaccionaron a este noticia.

"Tras varias visitas de inspección de la FIFA y reuniones mantenidas con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y teniendo en cuenta diversos asuntos relativos a la organización y la infraestructura que afectan a la adecuada realización del torneo, el Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido que la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA no se disputará en Perú", comunicó la FIFA en un breve texto.

Cabe resaltar que un no se decide dónde se realizará el Mundial Sub 17. Diversos medios informan que Brasil parte como una gran posibilidad.

► Mundial Sub 17 no se jugará en Perú: FIFA quitó la sede del certamen juvenil a la FPF



► Perú se quedó sin Mundial Sub 17: las razones de la FIFA para cambiar de sede



Una de las razones por las que Perú no podrá albergar el Mundial Sub - 17 es la infraestructura. Se tenía que remodelar algunos estadios y parece que no alcanzará el tiempo.