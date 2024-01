El mismo camisera Hugo Boss, los mismos lentes de aviador e intacta la sonrisa. Como si no hubieran pasado 65 días desde la última vez que Jorge Fossati pisó Campo Mar U como técnico estudiantil. Todavía no era campeón. Todavía no éramos últimos en las Eliminatorias. Todavía no iba a cambiar tanto todo para la U, la selección y él.

Pero cambió. Esta es la primera semana de Fossati como entrenador formal de la selección peruana, apenas dos puntos en el proceso clasificatoria y en las charlas que ha tenido con medios con derechos de transmisión, ha dejado algunas pistas para entender cómo será su forma de trabajar. "Este será, sobre todo, un primero momento de observación", ha dicho. En ese sentido es altamente probable que haya visto ya los dos videos por los que Christian Cueva, extrañado 10 de la Blanquirroja, se ha hecho viral: 1) Donde se ve su maltratada rodilla por operar. 2) Donde se le ve pichangueando en Trujillo. Los amistosos. ¿Por qué? Fue claro, en su primera reunión con el Directorio de la FPF: necesitamos entrenarnos con selecciones que se parezcan a los próximos rivales sudamericanos de Eliminatorias -Colombia y Uruguay-, más físicos y de juego asociado que verticales y directos. Y aunque habían conversaciones vía un empresario para llevar a la selección a Estados Unidos y jugar un amistoso con Italia -el favorito de todos-, Jorge Fossati prefirió el fondo sobre la forma y convenció a la FPF de tener a Guatemala y Panamá, ambos en Lima, en dos estadios que resumen la idiosincrasia futbolera del país: el primero sería en el Monumental y el otro en Matute. DT pudo conocer al interior de Videna que hubo otras razones: Fossati quiere tener al grupo (un grupo nuevo) el mayor tiempo posible entrenando, acomodándose a la nueva idea de jugar 3-5-2 y un eventual viaje podría complicarlo. Hoy por hoy, quiere intimidad. Conocimiento. Formar un plantel e inspirarlo/recuperarlo. ¿Fechas? Entre el 18 y el 26 de marzo. "Tuvimos ofrecimiento de ir a China. Yo prefiero enfrentar a equipos que sean parecidos a los que veremos en la Copa América", le dijo ayer a RPP. Primer golpe de autoridad de Fossati: quiere recuperar la ilusión. La siguiente fecha FIFA será del 3 al 11 de junio y luego, entre el 14 de junio y el 14 de julio, se desarrollará la Copa América. Ureña, Arregui, Cazonatti: ¿cuál de los tres será el mejor volante mixto de la Liga 1 2024? https://t.co/9tKL8OJSfS vía @elcomercio_peru y @dt_elcomercio — Miguel Villegas (@prakzis) January 17, 2024 Primera convocatoria De acuerdo a las fechas pactadas para el primer amistoso con Guatemala, la primera convocatoria oficial de Fossati como seleccionador será la última semana de febrero. Entiendo que hay una importante legión de seleccionados en la MLS y México -Gallese, Cartagena, Ruidíaz, Quispe- y hacia allí sería su primer viaje en las próximas semanas. El técnico tendría, además, una conversación pendiente con Renato Tapia en España, para un sector importante de la crítica, el próximo capitán de Perú en la Copa América. Su relación con la gente Todos los días, detrás de una mampara de 5x3m en el malecón Balta, en Miraflores, Jorge Fossati fue generando la única relación posible que nace mirando el mar de Grau: cariño, cercanía, paz. No en vano salía a caminar todos los días, mate en mano, a ver la tarde caer. Y no en vano, durante toda su estadía en la U, entendió que la pasión de los hinchas se devuelve en los gestos más sencillos. Y que es bueno hablar. De hecho, Fossati ha tomado tres decisiones al respecto: 1) Dar entrevistas a todos los medios, primeros los que tienen los derechos de transmisión y luego a los demás, al menos una vez al mes, a quienes lo requieran. 2) Sumar a uno o dos asistentes técnicos al Preolímpico de Venezuela, que dirigirá Chemo del Solar. 3) Recuperar la relación con el hincha. "Acá, si yo pudiera, entrenaba en la Plaza de Armas rodeado de hinchas . No hay ningún plan antiespías aquí", dijo ayer en ATV. Los carteles negros para evitar filtraciones de información, esos que rodeaban las canchas de Videna, pronto no estarán más. El grupo de la Copa América Ha sido la primera evaluación de Fossati y su cuerpo técnico: la Copa. Será su estreno oficial. La 'Blanquirroja' integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la 'Roja' el 21 de junio en el AT&T Stadium. Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano, el 25 de junio en el Children's Mercy Park, para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium, el 29 de junio. Luego, la Eliminatoria. El abismo o la gloria. Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes.