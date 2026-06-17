Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Federación Peruana de Fútbol rechaza pruebas organizadas por terceros y alerta a las familias. Foto: FPF
Federación Peruana de Fútbol rechaza pruebas organizadas por terceros y alerta a las familias. Foto: FPF
Por Redacción EC

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado para deslindar de publicaciones difundidas en redes sociales y plataformas digitales que promocionan supuestas pruebas de selección de jugadores en Estados Unidos bajo el nombre de una denominada “Selección Peruana USA”. La entidad precisó que no viene realizando, promoviendo ni autorizando convocatorias, pruebas o procesos de captación de futbolistas mediante organizaciones, academias o terceros que utilizan de forma indebida la imagen y los símbolos institucionales de la federación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.