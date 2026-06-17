La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado para deslindar de publicaciones difundidas en redes sociales y plataformas digitales que promocionan supuestas pruebas de selección de jugadores en Estados Unidos bajo el nombre de una denominada “Selección Peruana USA”. La entidad precisó que no viene realizando, promoviendo ni autorizando convocatorias, pruebas o procesos de captación de futbolistas mediante organizaciones, academias o terceros que utilizan de forma indebida la imagen y los símbolos institucionales de la federación.

Según la institución, en los últimos días han circulado anuncios que emplean de manera irregular escudos, colores y referencias asociadas a la Federación Peruana de Fútbol para promocionar supuestas evaluaciones de jugadores. La FPF advirtió que este tipo de publicaciones pueden generar falsas expectativas en niños, jóvenes y sus familias, haciéndoles creer que forman parte de procesos oficiales vinculados a las selecciones nacionales.

¿Cómo identifica talentos la FPF?

La federación explicó que la captación e identificación de jóvenes talentos se realiza exclusivamente a través de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. Este trabajo incluye programas de observación, seguimiento y visorias directas efectuadas por profesionales autorizados por la propia institución, siguiendo criterios técnicos establecidos para el desarrollo de las selecciones nacionales.

Asimismo, recordó que cualquier actividad oficial relacionada con convocatorias, detección de talentos o programas de selecciones es comunicada únicamente mediante sus canales oficiales.

La FPF también enfatizó que ninguna persona u organización está autorizada para utilizar su nombre, identidad visual, símbolos oficiales o representación institucional con fines de captación de jugadores, promoción de eventos o cobro de inscripciones.

FPF desmiente procesos para integrar una “Selección Peruana USA” y anuncia acciones legales. Foto: FPF

Por ello, anunció que el uso no autorizado de sus signos distintivos será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que se adopten las acciones legales correspondientes.

Finalmente, la Federación Peruana de Fútbol pidió a padres de familia, futbolistas y público en general verificar siempre la autenticidad de cualquier convocatoria relacionada con selecciones nacionales.

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