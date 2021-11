La selección peruana resurgió este 2021 en las Eliminatorias Qatar 2022. Tras un mal arranque, los dirigidos por Ricardo Gareca consiguieron una serie de resultados que lo han colocado en el quinto lugar a falta de cuatro jornadas para el final del proceso clasificatorio rumbo al Mundial. Sin embargo, cuando las cosas no iban bien, la FPF se contactó con Juan Reynoso para “persuadirlo” de que venga a dirigir a la ‘Blanquirroja’, informó Carlos Córdova, periodista de Televisa.

En diálogo con RPP, el periodista dijo lo siguiente: De una conversación que tuve con Juan Reynoso pude conocer que desde la Selección Peruana se acercaron a él hace alrededor de tres jornadas de Eliminatorias cuando las cosas no iban muy bien. Pero la situación no llegó a más, no hubo ofrecimiento directo”.

Del mismo modo, afirmó que Reynoso tiene intenciones de dirigir a la selección en el futuro: “Juan Reynoso comentó que su deseo es dirigir la selección peruana. Si llega una oferta de Europa en el futuro, la analizaría. Pero su prioridad es la selección. Quiere empezar un proyecto desde el inicio con la Blanquirroja”.

Ricardo Gareca es el actual entrenador de la selección peruana | Foto: EFE

Siguiendo con el tema Reynoso, el periodista informó que se quedará en Cruz Azul: “Juan tiene contrato por un año y medio más. Por todo lo que ha logrado, la situación es que va a continuar en Cruz Azul, la directiva apuesta por él”.

Por otro lado, también hablaron sobre Yoshimar Yotún. Según indicó Córdova, su permanencia en Cruz Azul estaría casi descartada puesto que el club quiere seguir “reduciendo sueldos mientras que el entorno del jugador cree que puede revalorizarse tras haber campeonado en el torneo pasado”.

Conforme a los criterios de Saber más