Después del Mundial de Rusia 2018, en los Premios The Best de la FIFA, Perú ganó el reconocimiento de ser "la mejor hinchada del mundo". No es ninguna casualidad. Muchos peruanos rompieron el chanchito e incluso se endeudaron para acompañar a la selección en su sueño mundialista. Tanto así que la 'Blanquirroja' lució como local en sus tres encuentros de la fase de grupos. Sin duda alguna, fue un justo y merecido premio.