Guillermo Echevarría, gerente de desarrollo de la FPF nos responde sobre lo que ha llevado a la FIFA a tomar la decisión de retirarnos la sede del Mundial Sub 17 y que a pesar de toda la situación, el ente máximo aún confía en realizar eventos en el país.

¿Cuál es el papel que cumple la FPF en la organización del Mundial?

La Federación siempre estuvo haciendo coordinación directa al lado de FIFA para todo lo que era la responsabilidad de la organización con aspectos logísticos, operativos como tal del torneo, sabiendo que el Gobierno era responsable de todo lo relacionado a los aspectos legales, el compromiso del país, las garantías de los distintos sectores, contratos con las ciudades, con estadios y sedes de entrenamiento.

¿Formaban parte del Grupo de Trabajo?

El presidente Pedro Castillo ratificó el compromiso de ser sede en abril del año pasado, se genera un Decreto Supremo que declara de interés general el Mundial y con eso se genera un Grupo de Trabajo integrado por representantes de distintos sectores. La FPF no era parte del Grupo de Trabajo, pero si asistía en calidad de invitado cuando era requerido como intermediario de la FIFA.

Perú perdió la organización del Mundial Sub 17: FIFA confirmó la decisión y se designará a un nuevo anfitrión https://t.co/3xh8Ntypq4 — Deporte Total (@dt_elcomercio) April 3, 2023

¿Qué acciones tomó el Grupo de Trabajo?

Este Grupo de Trabajo determina que la responsabilidad de los procesos se termine dividiendo. Al IPD la designó como unidad de formulación, encargada de hacer los diagnósticos y necesidades en estadios y sedes de entrenamiento. Por otro lado, que el Proyecto Legado pudiera ser la unidad de ejecución, quien se encargue de las obras de remodelaciones de estadios y sedes para poder cumplir con todas las exigencias FIFA. Esa era la matriz de responsabilidades.

¿En qué momento se dio esa designación?

La designación de Legado se da desde el año pasado, toda la segunda parte del año pasado Legado ya tenía la responsabilidad de ser la unidad ejecutora del Mundial.

¿Y para ese momento IPD ya había entregado los diagnósticos?

Sí. El IPD completa todos los diagnósticos necesarios sobre la parte final de julio o máximo agosto. Entre esos meses el IPD concluye con todo lo relacionado a diagnóstico para que se pueda registrar y esas pasan a fase de ejecución de la que estaba a cargo de Legado.

Pero recién este año se presentaron nuevas estrategias para las obras

El año pasado fue un poco volátil. En Legado pasaron 6 directores ejecutivos distintos en todo el año. Hubo estrategias distintas. Uno de los directores lanzó los primeros procesos con una estrategia distinta sobre finales del 2022. La actual gestión que entró los últimos días concluyó que no le convencían las estrategias y decidió alterar, plantear unos nuevos cronogramas que fueron comunicados a FIFA.

¿Octubre era la fecha límite?

FIFA las revisó y puso como fecha límite el 30 de setiembre. Los cronogramas estaban en esos plazos y la FIFA dijo “adelante”, y recordó la fecha límite. Lamentablemente no se pudo completar, había distintos hitos que se tenían que ir cumpliendo, pero no se fue dando como tal.

¿Cómo se explica la quita de sede?

Son tres motivos principales: el retraso como tal del inicio de la ejecución. A siete meses del mundial y no se puso la primera piedra de ningún campo, ninguna remodelación, incluso los procesos para adjudicar las obras tampoco se completaron. Ese fue el primer motivo.

¿Hubo problemas económicos?

El segundo fue requerimientos de Legado en cuanto a las obligaciones. No se podían asumir ciertas responsabilidades y se trasladan a FIFA si podría asumirla. Y el tercero es ya lo relacionado a los aspectos climatológicos.

¿Cuándo se le avisó a la FPF que el Gobierno no podía asumir la obras en el norte?

La comunicación fue el 23 de marzo. Ahí se nos formaliza que, enfocados en los aspectos climáticos, el Ciclón Yaku y el Niño Costero, nos comunican que veían una imposibilidad de cumplir con todas las obligaciones. La propuesta que tenían era centralizar el modelo de torneo en Lima y Callao.





¿Qué tan viable era esa propuesta?

Quiero agradecer la voluntad del Ministro de Educación quien buscó muchos esfuerzos de hacer el proyecto viable. Reconocer esa voluntad de concretar esas acciones, pero la realidad es que unidad ejecutora que designaron no pudo cumplir los procesos para que sea en las sedes originales.

¿Qué les decían a uds? ¿Se podía cumplir?

Los mensajes que recibíamos era que de sí iban a cumplir, que sí iban a llegar. La actual gestión hizo su análisis que según el diagnóstico que habinal hecho, era que no iba a ser posible, que la única forma era con una nueva estrategia que tienen, con hitos semana a semana, al mes. Vemos que eso como tal no se pudo ejecutar.

¿Qué responsabilidad asume la Federación?

Como Federación te puedo asegurar que hicimos todo el énfasis posible de cumplir con todas las obligaciones que teníamos. La Federación pudo hacer las gestiones que permitiesen que un mundial pueda llegar al país. Te puedo asegurar que todos los roles que tuvo alrededor de la planificación para toda la logística estuvieron en todo momento coordinadas. La FIFA misma ha reconocido el rol que la FPF ha cumplido. La Federación estuvo siempre disposición del grupo de trabajo o cuando el Proyecto Legado nos llamaron para responder inquietudes. Por más voluntad que hubiera, la unidad ejecutora no pudo cumplir con los procesos y eso ha llevado a que la FIFA tome esta decisión.

Pero dos mundiales que nos quitan, la del 2019 y ahora

Difícil situación. La realidad es que hemos tenido contexto bastante complicado hablando de esta edición. Como país nos ha costado muchísimo salir de todo lo que generó la pandemia, luego los aspectos sociales y ahora a nivel de clima. La misma FIFA reconoce el trabajo que ha hecho la Federación, la apertura que tiene de seguir explorando posibilidades de tener eventos futuros en el país.

Antecedentes Sin Mundial 2019 La FIFA le quitó la sede a Perú

Gobierno Peruano no exoneró de impuestos al torneo

Retrasos en infraestructura en estadios

Solo se pudo organizar el Sudamericano

Brasil fue elegido sede del Mundial

2021 Perú había pedido ser sede del Mundial Sub 20. Le dieron el del Sub 17

No se pudo organizar por cancelación de torneos en la pandemia

Perú mantenía la sede para 2023

2023 FIFA decidió retirar la sede a Perú

Se espera confirmación de nuevo anfitrión

¿La FIFA cerraría las puertas al Perú para futuros eventos?

Para la FIFA el rol que ha cumplido la Federación ha sido un rol bastante positivo. Ellos nos han resaltado esa intención que tendrían de eventualmente hacer posible hacer un evento de esta magnitud en nuestro país. Es un sueño por el que trabajamos en la Federación.

¿La Federación postularía para ser sede de otro mundial después de todo lo que ha pasado?

Esa es una decisión que no me corresponde. Es una decisión institucional que no me corresponde asegurar o decirte que no va a ser viable.

¿Las relaciones con la FIFA no quedan mal?

Para nada mal. La misma FIFA ha mencionado en el comunicado. Reconocen el esfuerzo que como Federación hemos tenido. Hemos recibido una comunicación directa resaltando la gratitud que tienen por toda la planificación por todo el proceso que lamentablemente ha tenido un desenlace que nadie quería. Lo que viene es seguir buscando nuevas oportunidades.

¿La FPF puede pedir al gobierno que de igual forma se tengan en cuenta algunas obras de infraestructura?

No, como tal no le corresponde a la Federación, pero la voluntad siempre va a estar. Lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Avanzar en esas obras y culminarlas nos acortan muchas brechas que como país tenemos en infraestructura y descentralización. El pedido de la Federación siempre va a estar, pero de manera oficial no podemos pedirlo.

--