FPF sobre posible suspensión de la FPF de FIFA: "No cambiemos lo que está funcionando bien"

El secretario general de la Federación Peruana de Fútbol Juan Matute, señaló que la FIFA respeta las leyes peruanas y que sería una suspensión y no una desafiliación.

"La advertencia de la FIFA es a la Federación Peruana de Fútbol, no al Congreso ni al poder Ejecutivo. La FIFA es respetuosa de las instituciones y de la soberanía del país. El Congreso toma sus decisiones y es libre de decidir lo que es mejor para el país", expresó a Canal N.

"El Perú es libre de tomar sus decisiones. La advertencia de la FIFA no es una afrenta. Todo es a la Federación. Imagina que la Federación no le comunique esto a las autoridades peruanas y suceda una suspensión de la cuales estamos advertidos. Me dirían: 'qué poca responsabilidad'. Lo serio y transparente es decirle al Perú lo que pasaría si se toman estas decisiones", agregó.

Selección: ¿Qué pasaría con los amistosos ante Ecuador y Costa Rica si la FPF es suspendida de FIFA? (Video: Canal N / Foto: Captura de pantalla)

En otro momento, Matute indicó que la presión que ejerce la FPF para que la Ley de Fortalecimiento no se modifique en el Congreso de la República no tiene relación con la situación legal de Edwin Oviedo y aseguró que lo que se busca es generar todo un cambio en la FPF para que todos los actores del fútbol estén involucrados en el desarrollo de este deporte.

"Es falso y tendencioso. Este es un proceso independiente a las personas. La adecuación de los estatutos de la federación es una necesidad de devolverle el fútbol al Perú. El fútbol femenino, el fútbol playa, árbitros, jugadores. Personas como el señor (Julio) Noriega (quien acusó a Matute de mal informar a la FIFA y provocar una posible suspensión a la FPF) son los que se oponen a estos cambios. Estamos devolviendo el fútbol al Perú de la mano con FIFA y Conmebol. No cambiemos lo que está funcionando bien", exclamó.

En primera votación, el Congreso aprobó modificar la Ley de Fortalecimiento de la FPF, o también llamada "Ley Oviedo". Si se confirma este resultado en segunda votación, la FIFA suspenderá "con efecto inmediato" al fútbol peruano.