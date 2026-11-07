Resumen

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Francesco Andrealli llegó al Como 1907 cuando tenía ocho años. (Foto: Como 1907)
Francesco Andrealli llegó al Como 1907 cuando tenía ocho años. (Foto: Como 1907)
Por Raúl Castillo

Para llegar a ser futbolista, se requiere de mucho sacrificio. No es solo de ausentarse de reuniones con los amigos de la adolescencia y mantener una vida saludable, también requiere de darle la mayor parte del tiempo al fútbol, ese deporte que amamos. Francesco Andrealli tiene 19 años, es capitán del equipo juvenil del Como, participa en la UEFA Youth League y ha sido convocado por primera vez a la Selección Peruana Mayor.

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