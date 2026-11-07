Aquel chico que se levantaba a las 6 a.m. y volvía a su casa a las 8:30 p.m. comienza a ver los frutos de todo ese trabajo y sus objetivos: jugar el Mundial con Perú y ganar la Champions League. Aquí la primera entrevista que le hace a un medio nacional en DT de El Comercio.

-Francesco, llegaste al Como cuando eras muy joven. ¿Cómo ha sido todo ese proceso?

Yo empecé a jugar en mi ciudad (San Fedele) cuando tenía 5 años y, tres años después, pasé al Como. Me vieron en un torneo juvenil con el Lario Interbi y me llamaron para hacer una prueba para jugar con ellos. Desde ese entonces hasta ahora, estoy en el club. Actualmente, vivo en Como en un departamento del club con otros jugadores.

-Has vivido la transformación del club. ¿Cómo has experimentado este crecimiento, desde las categorías juveniles hasta tener la posibilidad de ganarte un lugar en la Serie A?

Es muy diferente, ahora todo es mejor. Antes no teníamos casi la cancha donde entrenar. Cambiábamos porque no había un lugar para la juvenil. Ahora todo es diferente porque hay un lugar para el primer equipo y otro para el juvenil. Eso me encanta mucho.

-¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu proceso de formación en el Como?

En el período cuando tenía 15 años, dado que la escuela también estaba en Como. Desde mi ciudad, era una hora con el autobús y tenía que hacerlo de manera diaria. Levantarme a las 6 de la mañana y volver a casa a las 8:30 de la noche. Cada día era así, me cambió mucho.

-Me comentaron que la semana pasada te volvieron a llamar al primer equipo…

Siempre es un placer, me encantan entrenar con los mayores, uno tiene que robarle sus jugadas. Tengo que mirarlos siempre y probar las cosas que no puedo hacer bien como ellos, para poder hacerlo en un corto plazo. Uno de mis sueños es tener un debut en el Como, claramente. Pero tengo que trabajar más con la cabeza adelante, sin forzar las cosas, con paciencia.

-¿De qué has conversado con tu entrenador del equipo juvenil, Falsini, y qué te pide dentro del campo? ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él sobre tu futuro?

Me pide ser un líder. Soy el capitán y me pide eso, de jugar tranquilo. Conversé con él en la pretemporada, quería hablar con cada uno de nosotros para conocernos también. Me habló de que tengo que trabajar mucho y muy fuerte para ser un futbolista un día.

-¿Qué diferencias encuentras entre entrenar con jugadores de tu misma edad y hacerlo con futbolistas profesionales que tienen experiencia en la Serie A?

La mentalidad es la misma. Ahora en la Sub19 o Sub20 del Como, jugamos como el primer equipo. Entonces, la mentalidad y el juego es el mismo. Como te decía, la idea es ‘robar’ jugadas de ellos para ponerlo en práctica con la Sub20.

Francesco Andrealli es capitán del equipo juvenil del Como. (Foto: Como)

-Para los que recién te conocerán, ¿en qué posición te sientes más cómodo?

Me siento más cómodo como volante, como 6. Soy más de corte, de pasar el balón, más organizativo. Corro mucho en el campo y me gusta jugar también.

-¿Cuál es el sueño como futbolista? ¿Cómo fue el contacto con la FPF?

Jugar el Mundial, como te comenté. Hablé con Manuel Barreto, que estaba aquí en el partido con el Atalanta, y hablamos de la convocatoria. Es un placer estar en la Selección. No sé cómo explicarlo (habla correctamente el castellano, pero su idioma natal es el italiano).

-Ya conoces a algunos jugadores de la Mayor, has estado de sparring en Rusia…

Sí, tuve la oportunidad en noviembre pasado en Rusia y me encanta. Me encanta entrenar con ellos, son divertidos y me ayudaron mucho. Si bien hablaba más con los otros sparrings, los mayores te ayudan para hacer un buen grupo. Ahora llego el 10 de noviembre.

-Puede venir el debut contra Bolivia y luego el Sudamericano Sub20…

Sí, es una emoción muy grande. El Sudamericano es una vitrina muy importante y tenemos que hacerlo bien como equipo. Tenemos que jugar tranquilos y apuntar a lo mejor.

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