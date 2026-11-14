Por Redacción EC

La selección peruana consiguió una victoria por 2-0 frente a Bolivia y Francesco Andrealli se refirió a sus expectativas de cara al próximo compromiso del equipo nacional ante Panamá. El futbolista destacó la importancia de seguir trabajando y mantener la tranquilidad para ganarse más oportunidades.

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