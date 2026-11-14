La selección peruana consiguió una victoria por 2-0 frente a Bolivia y Francesco Andrealli se refirió a sus expectativas de cara al próximo compromiso del equipo nacional ante Panamá. El futbolista destacó la importancia de seguir trabajando y mantener la tranquilidad para ganarse más oportunidades.

“Seguir trabajando y quedarme tranquilo, que me van a dar minutos con tranquilidad. Creo que sí me van a convocar ante Panamá”, señaló el jugador de la Bicolor para Lax Latin Media.

“SEGUIR TRABAJANDO Y QUEDARME TRANQUILO, QUE ME VAN A DAR MINUTOS CON TRANQUILIDAD. CREO QUE SÍ ME VAN A CONVOCAR -ante Panamá-“ Francesco Andrealli, Jugador Selección Peruana https://t.co/x3z0fxj3fQ — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 14, 2026

Andrealli se mostró confiado en continuar formando parte de las convocatorias de la selección peruana y espera tener nuevas oportunidades para sumar minutos con el equipo nacional.

¿Cuándo juega Perú vs Panamá?

La selección peruana enfrentará a Panamá el miércoles 9 de diciembre de 2026, desde las 6:00 p. m. (hora peruana), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, en un amistoso internacional que marcará el último compromiso de la Bicolor en el año.