Franco Zanelatto, extremo de Alianza Lima, recientemente fue convocado a la selección peruana con miras a los partidos de las Eliminatorias frente a Chile y Argentina. Esto se da luego que el futbolista nacido en Paraguay reciba su nacionalidad peruana en el 2022.

En primera instancia, Zanelatto se mostró contento por su llamado a la bicolor. Asimismo, reveló, en diálogo con Liga 1 Max, que la selección de Paraguay nunca se acercó a él para hablar sobre las posibilidades de jugar por el conjunto guaraní.

“En temas de selección con Paraguay, nada. Nunca hubo un acercamiento, eran más los periodistas que me preguntaban y me llamaban para declarar, pero solo eso. Nunca tuve un acercamiento de la selección y ahora que fui llamado me reventaron el teléfono de Paraguay, pero no contesté. Estoy feliz de haber sido llamado acá”, dijo a mencionado medio.

¿CUÁNDO JUEGA PERÚ?

La selección peruana se enfrentará a Chile el próximo jueves 12 de octubre. El encuentro se desarrollará en el Monumental David Arellano desde las 7:00 p.m. (hora peruana). Su siguiente partido será contra Argentina en el Estadio Nacional el próximo martes 17 de octubre a partir de las 9:00 p.m. (hora peruana).