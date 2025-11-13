Han pasado cincuenta años desde que el cielo del continente se tiñó de rojo y blanco. Cincuenta años desde que una selección peruana —valiente, elegante e irrepetible— alzó la Copa América de 1975 y nos enseñó que el fútbol peruano también puede estar en la cima. Ese equipo, liderado por Héctor Chumpitaz, Juan Carlos Oblitas, Teófilo Cubillas, Hugo Sotil y tantos nombres grabados en la memoria colectiva, devolvió al país una fe que parecía dormida.

Hoy, medio siglo después, esa emoción revive en la gran pantalla con “Fuimos Héroes”, el nuevo documental de El Comercio, un homenaje a aquellos hombres que convirtieron una pelota en bandera. Desde el 11 de diciembre se proyectará en cines a nivel nacional.

Dirigido por Josué Talaverano y producido por Marco Quilca y Felipe Capasía, del equipo de Deporte Total y el equipo de Audiovisuales de El Comercio, “Fuimos Héroes” no es solo una película: es un homenaje necesario y a la altura de nuestros héroes. Con la participación de Miguel Villegas y Mario Fernández, el documental recorre testimonios, imágenes inéditas y momentos que forjaron una generación dorada. El periodista Jasson Curi Chang estuvo detrás de la investigación del documental que dura 1 hora aproximadamente.

Entre recuerdos, goles y lágrimas, el espectador vuelve a sentir esa mezcla de orgullo y melancolía que solo el fútbol puede provocar.

Fuimos Héroes llegará muy pronto a los cines y ya figura en la cartelera de Cineplanet y Cinemark, invitando a nuevas generaciones a conocer aquella hazaña que unió al país bajo un mismo grito. Es la oportunidad de reencontrarse con los ídolos que hicieron historia y de recordar que, alguna vez, fuimos más que espectadores, que también fuimos héroes.

