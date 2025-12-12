Desde este jueves, 11 de diciembre, las salas de Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, UVK, Movietime y Cine Star encienden sus proyectores para presentar “Fuimos Héroes”, el documental producido por El Comercio que revive como nunca la histórica hazaña peruana en la Copa América de 1975. Un homenaje que llega en el año en que se cumplen cinco décadas de aquella conquista que marcó la identidad futbolística del país.

La cinta ofrece una mirada inédita a un torneo ganado a puro coraje, talento y una unión que trascendió lo deportivo. Lejos de repetir relatos conocidos, el documental rescata episodios nunca revelados y detalles guardados por 50 años en la memoria de los protagonistas de uno de los capítulos más gloriosos del fútbol peruano.

“Fuimos Héroes” va más allá de anécdotas perdidas o decisiones clave dentro del vestuario. También muestra cómo los integrantes de aquella selección —capaz de superar viajes extenuantes, dificultades y rivales de peso— vuelven a emocionarse al recordar la camiseta, la patria y el compromiso de representar a millones de peruanos.

El filme reúne los testimonios de los propios campeones de 1975, como Héctor Chumpitaz, Teófilo Cubillas, Juan Carlos Oblitas, entre otros. Sus voces, cargadas de nostalgia, reconstruyen la historia desde la intimidad de quienes vivieron el título más importante de la Blanquirroja después de su época dorada. Con imágenes restauradas, relatos vibrantes y material exclusivo, la producción se convierte en un puente entre generaciones.

A cincuenta años de aquella gesta, “Fuimos Héroes” llega como un tributo imprescindible. Un recordatorio de que el fútbol también es memoria, identidad y emoción. Y que, mientras las luces se atenúan en las salas, el país entero volverá a sentir el orgullo de aquel Perú que alcanzó la gloria.

A continuación te presentamos los horarios y las salas donde se proyectan “Fuimos Héroes”:

CINEPLANET Sala Horarios San Miguel 1 16:10 y 17:40 Mall del sur 1 17:25 Puruchuco 1 15:50 y 17:20 San Juan de Lurigancho 1 14:30 Primavera 1 15:20

CINEMARK Sala Horarios Primavera 1 15:20

CINÉPOLIS Sala Horarios Plaza Norte 1 19:30 y 21:10 Santa Anita 1 15:10 y 17:50 Larcomar 1 15:20 y 16:50

UVK Sala Horarios San Martín 1 14:15

MOVIE TIME Sala Horarios Chorrillos 1 17:15 Basadre 1 18:00 y 19:30 Villa 2 1 18:00 Iquitos 1 18:30 Premium Iquitos 1 18:30