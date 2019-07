Fútbol en los Juegos Panamericanos 2019: fixture de la selección y fase de grupos

Cada vez falta menos para el inicio de los Juegos Panamericanos 2019. Como anfitrión y tras el subcampeonato en la Copa América, hay mucha ilusión por lo que pueda ofrecer la selección peruana Sub 23 en el fútbol masculino, disciplina que se llevará a cabo del lunes 29 de julio hasta el sábado 10 de agosto.

Serán ocho equipos los que busquen ganar el oro en Lima 2019. Perú integra el Grupo B junto a Uruguay, Jamaica y Honduras. Mientras que en el Grupo A están Argentina, México, Ecuador y Panamá.

Recordemos que la selección peruana Sub 23 es dirigida por Nolberto Solano, integrante del cuerpo técnico de Ricardo Gareca. Los partidos se disputarán en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Fixture de la fase de grupos

Grupo A

Fecha 1 (lunes 29 de julio)

10:00 a.m. Panamá vs. México

1:00 p.m. Argentina vs. Ecuador

Fecha 02 (jueves 01 de agosto)

10:00 a.m. Panamá vs. Ecuador

1:00 p.m. Argentina vs. México

Fecha 03 (domingo 04 de agosto)

10:00 a.m. Argentina vs. Panamá

1:00 p.m. Ecuador vs. México

Grupo B

Fecha 1 (lunes 29 de julio)

5:30 p.m. Jamaica vs. Honduras

8:00 p.m. Perú vs. Uruguay

Fecha 02 (jueves 01 de agosto)

5:30 p.m. Jamaica vs Uruguay

8:00 p.m. Perú vs. Honduras

Fecha 03 (domingo 04 de agosto)

5:30 p.m. Uruguay vs. Honduras

8:00 p.m. Perú vs. Jamaica