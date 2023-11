Paraguay vs. Colombia por la fecha 6 de las Eliminatorias 2026. El partido está programado para este martes 21 de noviembre, desde las 20:00 horas de Paraguay, 18:00 horas de Colombia y Perú, en el estadio Defensores del Chaco. Las imagenes en vivo de encuentro se verán por televisión a través de RCN y Caracol TV en Colombia, mientras que GEN pasa el encuentro en Paraguay, pero no son los únicos canales que pasarán el partido. TyC Sports 2, Paramount, Movistar, Gol Perú, El Canal del Fútbol y DirecTV también transmiten el juego. No te pierdas este partidazo y síguelo aquí online gratis.

