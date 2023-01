Vía Fútbol Libre , Argentina vs Perú juegan por la jornada 4 del grupo A del Sudamericano Colombia 2023. El partido se disputará este miércoles 25 de enero en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Los dirigidos por Jaime Serna y Javier Mascherano se ven las caras con miras al hexagonal final del certamen, donde se definirán a los clasificados al Mundial de la categoría. Conoce todos los detalles del partido y sigue la transmisión aquí.

Bajo las órdenes de Javier Mascherano, la ‘Albiceleste’ busca seguir en ascenso en el certamen luego de debutar perdiendo ante Paraguay y enfrentar a Brasil en una nueva edición del clásico sudamericano ante Brasil.

La selección peruana comandada por Jaime Serna asume su último desafío por la fase de grupos del Sudamericano, donde se complicó al caer de manera consecutiva ante Brasil (3-0) y Colombia (2-1).

A QUÉ HORA JUEGA ARGENTINA VS PERÚ

El Argentina vs Perú por el Sudamericano Sub 20 iniciará a las 19:00 horas de Argentina (17:00 del Perú). Mira los horarios por país a continuación.

México: 16:00 horas

Perú: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Chile: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

CÓMO VER ARGENTINA VS PERÚ

El partido de Argentina sub 20 vs Perú será transmitido por TV en Argentina a través de TyC Sports y DirecTV Sports. Otras opciones para verlo vía streaming son TyC Sports Play y DirecTV GO.

VIDEO RECOMENDADO Así fue la derrota de Argentina ante Paraguay. (Video: conmebol)